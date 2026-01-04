El CD Numancia cae 1-2 ante el Oviedo Vetusta y extiende sus males al nuevo año

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

Nueva derrota del Numancia. Y suma tres de manera consecutiva. El año 2025 se cerró con dos reveses seguidos y el presente arranca con el mismo signo: partido perdido. En esta ocasión, a favor del Vetusta, el filial del Real Oviedo, que se benefició de un mal despeje de la zaga numantina con gol en propia puerta, aprovechó una ocasión para ampliar su ventaja en el marcador con una acción de Delgado y se benefició de la inoperancia ofensiva del grupo de Ángel Rodríguez.

El equipo soriano debe capear con lo que se le presenta delante cada jornada y con sus propias limitaciones, tanto defensivas como ofensivas. En ataque, tanto Jony como Álex Gil desaprovecharon dos oportunidades diáfanas de las de cambiar el sino del choque. Un lujo que no se puede permitir y más cuando las facilidades, errores y acciones desafortunadas atrás lastran tanto al equipo castellano.

La primera vuelta de la competición se cierra con una nueva derrota. Mal presagio, aunque todavía queda un mundo: la segunda parte del campeonato. La dinámica no alienta, de momento, a una redención. Propósitos de enmienda, buenas intenciones, poco más.

Escaso juego, lento y previsible. Dirigido hacia las bandas, más esta vez por la derecha con la entrada de Marcos Sánchez en la segunda parte. Juancho y Fermín Ruiz, por el flanco izquierdo, asumieron más protagonismo en el primer acto. Luego, el ataque se volcó por el costado diestro aunque el gol llegó con un centro desde la banda izquierda a cargo de Fermín Ruiz. Buen remate de Jony, que también se topó con el larguero en un remate de cabeza.

La más clara la desperdició antes de la media hora de juego cuando mandó fuera el balón sin oposición, con el portero sin poder neutralizar el remate porque ya había parado el primer lanzamiento de Álex Gil a su portería y con esta franca, abierta al delantero riojano. Inexplicablemente, el esférico se marchó al lateral de la red.

No fue la única situación clara para el Numancia. Con el marcador en contra, en la segunda parte, Álex Gil tampoco supo batir al portero rival. En unas condiciones favorables, solo encarando al guardameta, sin oposición, estuvo lento, premioso y sin una definición buena para marcar. Otra ocasión desaprovechada. El equipo soriano, si quiere engancharse a la lucha por el ascenso, no está para lamentar momentos como los de Jony y Álex Gil.

Tampoco para regalar goles en acciones de escaso peligro. Carlos Gutiérrez se pegó un tiro en el pie a la hora de despejar el cuero en una jugada a balón parado. Si al Numancia le costaba acercarse a los dominios del Vetusta, con un gol en contra aumentó sus dificultades en la recta final de la primera mitad.

De vuelta de los vestuarios, Ángel Rodríguez metió en el terreno de juego a Néstor Lucas y Jannick. El jugador africano se afana en llevar el juego por el interior, sin mucho éxito en sus combinaciones. En algunas acciones se traba con sus compañeros ofreciendo una imagen desalentadora cuando el equipo necesita mayor fluidez a la hora de mover el esférico.

Las llegadas al área se repitieron desde los centros laterales para aprovechar la presencia de Jony. El delantero sacó provecho en el gol y se acercó a otro más en el remate al larguero. El tanto recortó las distancias en el marcador cuando el Numancia ya disponía de superioridad en el terreno de juego. El colegiado, a falta de media hora para el final, expulsó con roja directa a Menéndez lo que obligó al Vetusta a defenderse ordenada y disciplinadamente de las acometidas locales.

Lo intentó el equipo soriano, únicamente con el premio del gol de Jony. La zaga del equipo asturiano barrió el resto de las acometidas, buena parte de ellas inoperantes tanto por lo defectuoso de algunos centros como por la contundencia del sistema defensivo del conjunto asturiano a la hora de desactivar cualquier intento de igualar la contienda. Hasta el pitido final, ningún reproche por la actitud. Otra cosa bien diferente es que ofreciera resultado. El Numancia no evoluciona y se ha estancado.

Este primer mes de competición se había calificado en el seno del equipo como importantísimo para conocer lo que puede llegar a ser el Numancia en el futuro. Con estas prestaciones, le costará mucho cambiar las impresiones. Nada buenas. Tercera derrota consecutiva en una dinámica desalentadora, sin atisbos de mejora.

El campo de Los Pajaritos ha perdido su condición de un escenario complicado en el que superar al conjunto soriano. En la primera vuelta, ya ha cedido tres veces. Su fuerza languidece frente a rivales capaces de ver las debilidades rojillas y aprovecharse de ello. La segunda vuelta y los próximos compromisos determinarán a lo que llegará el Numancia. Su aspiración pasa por el ascenso, ahora un poco más lejos.