Heraldo-Diario de Soria

Numancia Vs Oviedo. 180 fotos del partido y la afición

El CD Numancia cae en lo que es la tercera derrota consecutiva y empieza el año tal y como acabó el anterior

Numancia vs Oviedo Vetusta

Numancia vs Oviedo VetustaMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El equipo de Ángel Rodriguez, que no pudo sentarse en el banquillo debido a la expulsión en el último partido del año, vuelve a las andadas y cae en casa ante el Oviedo Vetusta lo que expulsa al equipo de los puestos de promoción.

Los rojillos trajeron unos regalos de Reyes adelantados perdonando ocasiones claras y regalando atrás los goles al equipo rival, el tanto de Jony acercándose el final del encuentro puso algo de picante con un equipo soriano volcado adelante, pero sin poder ocasionar peligro claro en la portería visitante.

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

Tercera derrota consecutiva de los rojillos

Tercera derrota consecutiva de los rojillosMARIO TEJEDOR

CD Numancia 1 vs Oviedo Vetusta 2

tracking