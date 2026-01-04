Numancia Vs Oviedo. 180 fotos del partido y la afición

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El equipo de Ángel Rodriguez, que no pudo sentarse en el banquillo debido a la expulsión en el último partido del año, vuelve a las andadas y cae en casa ante el Oviedo Vetusta lo que expulsa al equipo de los puestos de promoción.

Los rojillos trajeron unos regalos de Reyes adelantados perdonando ocasiones claras y regalando atrás los goles al equipo rival, el tanto de Jony acercándose el final del encuentro puso algo de picante con un equipo soriano volcado adelante, pero sin poder ocasionar peligro claro en la portería visitante.