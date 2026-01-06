Un Numancia activo en el mercado de invierno

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia siempre ha tenido en la ventana de invierno de fichajes un buen escaparate para reforzar su plantilla y este 2026 no será una excepción ya que los ecuatorianos Quiñónez y Peralta han llegado en calidad de cedidos. Un Numancia activo en este mercado y que hasta finales de este mes tendrá la opción de realizar más movimientos pensando en mejorar un equipo que persigue el ascenso directo a Primera Federación.

Quiñónez y Peralta ya están inscritos para defender los colores numantinos en la segunda vuelta del campeonato y con ellos la lista se amplía a 23 los refuerzos invernales desde el descenso del fútbol profesional. Refuerzos que en unos casos han dado resultados satisfactorios y en otros no tanto. Hasta finales de mes no se descartan otros movimientos.

Desde que en julio de 2020 el club rojillo abandonase el fútbol profesional tras bajar de Segunda División, la entidad de Los Pajaritos ha realizado una veintena de fichajes en el mercado de invierno, siendo la más prolija la del mes de enero de 2022 con hasta seis refuerzos para finalmente conseguir el ascenso a Primera Federación.

En la primera campaña tras bajar de Segunda División, ejercicio 2020-2021, el Numancia se reforzó con tres futbolistas en la ventana invernal como fueron Andrés Mohedano (Mirandés), Diego Aguirre (Limassol chipriora) y Rubén del Campo (Familicao portugués). Salieron del equipo en enero Bikoro que regresaba al Zaragoza y Traver que se fue al Racing de Santander. De los tres refuerzos los más relevantes fueron Andrés Mohedano y Diego Aguirre en un Numancia que no cumplió con sus objetivos, cayendo incluso a la Segunda Federación tras al reordenación del fútbol no profesional español. Diego Aguirre llegaba a Soria fuera de plazo ya que encontraba sin equipo ya que unas semanas antes había rescindido con el conjunto chipriota.

En la campaña 2021-2022 las caras nuevas en invierno fueron seis, aunque en realidad el Numancia realizaba siete fichajes ya que Álex Robles rescindía su contrato a los pocos días de estar en Soria. Los refuerzos fueron el central Fer Román, el lateral Alcázar -que llegó para reemplazar al mencionado Álex Robles- y los atacantes Carrillo, Lupu, Amorrortu y Diego Cervero. Este último llegaba al Numancia fuera de plazo para reemplazar a Amorrortu que en un partido ante el Terrassa se fracturaba el húmero para poner fin a su brevísima temporada con los sorianos. Y es que Amorrortu había debutado la jornada anterior ante el Cerdanyola. En aquel mes de enero salían del Numancia Cortijo, Ceínos, Allyson y Agus Alonso.

El Numancia subía a Primera Federación para jugar en la tercera categoría del fútbol nacional durante el curso 2022-2023. En ese invierno del 2023 hubo tres refuerzos que aportaron muy poco a un Numancia que acabó descendiendo. El portero Fabricio no llegó a debutar, Zarzana fue una auténtica decepción e Íñigo Muñoz tampoco dio lo que se esperaba de él. Salieron del equipo el meta Isma Gil y Moha.

Las caras nuevas en enero de 2024 fueron Cristian Delgado, Nacho Pastor, Alayeto, Raúl Caballero y César Pirot. Sin lugar a dudas, la mejor elección fue la de Cristian Delgado que fue titular para Javi Moreno y que desde entonces sigue en la nómina rojilla. Nacho Pastor fue de más a menos, Alayeto navegó en la irregularidad, Raúl Caballero pasó de puntillas por Soria y Pirot no llegó a estrenarse con el primer equipo. Las salidas fueron David Sanz, cedido al Unión Adarve, y el central Íñigo Zubiri.

La llegada de Carlos González suponía en enero del año pasado el cuarto refuerzo numantino, que con anterioridad ya había oficializado las contrataciones de Danese, Mendibe y Marc Fuentes. Aitor Seguín, Fabio Conte y Rementería causaron bajas.