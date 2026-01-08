La deuda del Numancia a domicilio: peores números que en las dos últimas temporadas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia visita el próximo domingo desde las 12.30 horas el feudo del Rayo Cantabria y lo hará con el claro objetivo de mejorar sus dudosos números como visitante. Los rojillos han sumado menos de la mitad de los puntos disputados a domicilio y el balance es peor que en las dos anteriores temporadas. Y es que para aspirar a la primera posición de ascenso directo, además de la fiabilidad en Los Pajaritos, es imprescindible mejorar como foráneos.

El último desplazamiento de los numantinos se saldó con una derrota en Astorga y, tal vez lo que es peor, con una mala imagen en La Eragudina de la capital maragata. Un traspié que dejaba al conjunto entrenado por Ángel Rodríguez fuera de la zona de play off de ascenso y con un balance como visitante que dejaba que desear.

El Numancia ha finalizado la primera vuelta del campeonato con 11 puntos sumados en los ocho compromisos lejos de Soria. Ha ganado tres partidos -Marino de Luanco, Burgos Promesas y Ourense-, ha empatado dos -Lealtad de Villaviciosa y Real Ávila- y ha perdido tres -Bergantiños, Sarriana y Atlético Astorga. Los rojillos han marcado diez goles y han encajado otros diez. En la segunda vuelta de la Liga tienen que mejorar las prestaciones en los viajes para optar a esa codiciada primera plaza que permite dar el salto a Primera Federación sin tener que pasar por los siempre angustiosos play off.

Este Numancia saca a estas alturas de la Liga menos puntos fuera que el equipo de las dos campañas anteriores. Hace un año, el Numancia de Aitor Calle era el segundo mejor visitante con un total de 15 puntos sumados en ocho encuentros. Había ganado cuatro partidos, empatado tres y sólo había perdido uno el cierre de la primera vuelta, concretamente en el campo de la Gimnástica Torrelavega. Sólo el Pontevedra presentaba mejores números. El Numancia había anotado 13 goles y únicamente había encajado seis.

El Numancia de la temporada 2023-2024 había sacado 14 puntos en los viajes en ocho jornadas y era el segundo mejor visitante del Grupo 5. Sólo el Sanse tenía mejores cifras con 16 puntos sumados. El equipo entrenado por Javi Moreno había ganado cuatro partidos fuera, empatado dos y perdido otros dos. Había facturado once goles y había recibido nueve.

Sólo el Numancia de la campaña 2021-2022, el que finalmente lograba subir a Primera Federación, presentaba peores números que el conjunto rojillo actual. El Numancia de Diego Martínez llegaba al ecuador de la Liga con nueve puntos sumados fuera en ocho jornadas. Dos victorias, tres empates y tres derrotas era su balance, con cinco goles a favor y seis en contra.

La segunda fase de la Liga la arrancarán los numantinos en el campo del Rayo Cantabria, un conjunto que lucha por la permanencia en Segunda Federación. Después llegarán dos platos fuertes para finalizar enero con la visita a Soria del Bergantiños, rival que ya tumbó a los sorianos en el mes de septiembre. Enero se cerrará en La Albuera de Segovia ante una Segoviana que es otro de los rivales directos de los numantinos en la pelea por la primera posición.

Nueve puntos menos que hace un año

Este Numancia cuenta con nueve puntos menos que hace un año cuando finalizaba 2024 ganando al Real Avilés por 0-2 con dos tantos de Dani Fernández. Los 27 puntos actuales por los 36 de diciembre de 2024 que sumaba el equipo entrenado por Aitor Calle. Aquel Numancia era segundo en la clasificación y sólo el Pontevedra estaba por delante con 39 puntos En la primera vuelta sólo había perdido un partido, por las seis derrotas de esta temporada. El Numancia de Calle marcaba más goles -27 tantos por los 25 actuales- y encajaba menos. El Numancia de hace un año sólo había recibido once tantos por los 20 que lleva ahora en contra.

Este Numancia suma un punto más que el del curso 2021-2022, que acabó subiendo a Primera RFEF. A estas alturas era sexto clasificado con 26 puntos y tenía una desventaja de ocho con respecto al Formentera que era el líder. El de la campaña 2023-2024 tenía 29 puntos al fin de la primera vuelta y era líder con ocho victorias, cinco empates y cuatro derrotas.