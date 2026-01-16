El entrenador del CD Numancia lanza un mensaje de unión

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

En su comparecencia semanal, habitual en cada previa de la jornada de liga, el entrenador del CD Numancia ha repasado todos los temas de actualidad que rodean al equipo. Ángel Rodríguez ha querido lanzar un mensaje positivo y de unión de cara a esta segunda parte de la competición, convencido de que remando todos (jugadores y afición) en la misma dirección se saldrá de la actual dinámica desfavorable, y se superará este momento delicado hasta conseguir el objetivo.

Racha

«De los baches se sale ganando. Los baches se afrontan con una actitud positiva. No hay otra manera de salir. Si incurrimos en el error de volvernos pesimistas estamos jodidos. Hay que mirar para el frente, hay que mirar el próximo partido como el partido que te puede dar alas para volver a enganchar una racha positiva. El equipo el otro día no sufrió, no estuvimos muy bien en el último tramo de campo, pero sí que mostró una cara buena, que es con la que yo me quedo»

Afición

«Entiendo que el aficionado se ha desencantado un poco, pero se traslada ese pesimismo, ese bajón anímico por parte de la gente al equipo, y eso no ayuda. Tengo muy claro que con la ayuda de todos vamos a salir adelante, con la ayuda de todos vamos a conseguir el objetivo final».

Peñas

«Hay movimientos en redes sociales de estar al lado del equipo. Creo que es la mejor opción que puede tener el aficionado, el afín al Numancia. El que realmente quiere bien al club es estar muy cercanos a nosotros, ayudar a los que saltan al terreno de juego que son los verdaderos artífices de todo. Quiero agradecerles a las peñas que se hayan sumado a eso. Nos ayuda mucho a nosotros, libera a la gente. Siempre nos han dado su apoyo, siempre están ahí, y es normal que si como aficionado algo no les gusta muestren su malestar. Haciéndolo de manera educada, lo que no es aceptable es que no sea de manera educada».

Mensaje

«La primera piedra que tenemos que poner nosotros es la intensidad, las ganas, que nos vean involucrados, que nos vean que los partidos aquí en casa tienen que ser distintos a los que han sido los dos últimos. Y a partir de ahí, ir creciendo. Cambiar ese lado pesimista, que también es entendible, por uno más positivo».

Fichajes

«Estamos abiertos a todo. Todo lo que nos pueda ayudar a mejorar debemos hacerlo. Yo debo ser exigente con el club porque entiendo que al equipo le faltan cosas, y el club debe ser exigente consigo mismo. La dirección deportiva está trabajando, y no vamos a caer en desidia en ese sentido».

Bajas

«Berto llegó con una dificultad en la planta del pie, no se ha acabado de recuperar, y le ha costado entrar. Acierta saliendo, va a tener más minutos y poder demostrar la valía que tiene. Danese desde el año pasado se intuía que tenía que ser un líder en la defensa, ha tenido sus momentos, pero no ha sido diferencial, Ha pedido salir porque no se encontraba cómodo, se sentía muy señalado por parte de la afición».

Bergantiños

«Es un equipo que no tiene la presión por estar arriba, y esa calma les ayuda para que los momentos malos los tomen con cierta naturalidad. Está hecho para estar arriba. Con un sistema de juego muy definido. Si la afición está con nosotros somos un montón para ganar a once. Debemos conceder lo menos posible, el que aprovecha los errores del rival acaba ganando».