El Numancia presenta a los ecuatorianos Quiñónez y Peralta: dos zurdos versátiles "para ayudar a ascender"

Góngora y Vera ya tienen relevo en el C.D. Numancia desde Ecuador en Luis Quiñónez y Hans Peralta, refuerzos de invierno que fueron presentados como dos jugadores polivalentes sobre el campo y que, además de llegar cedidos por Independiente del Valle, comparten si condición de zurdos. Quiñónez puede jugar de lateral y de extremo mientras que Peralta lo puede hacer como mediocentro tanto defensivo como ofensivo. Ambos aseguran que llegan a Soria para "ayudar a ascender".

El primero de los ecuatorianos al que dio la palabra el director deportivo Álex Huerta fue a Peralta, quien reconoció que su motivación es aprovechar esta experiencia y poner de su parte para "subir a Primera Federación". Quiñónez, por su parte, mantuvo un discurso muy parecido ya que quiere ser útil para que el Numancia dé el salto de categoría.

Uno y otro reconocían que les ha "costado la adaptación" a un nuevo fútbol y a un nuevo continente. Llegaban a Soria a finales de noviembre y ya se han acostumbrado al frío soriano y a la dinámica de los entrenamientos. "Los compañeros nos han tratado muy bien y nos sentimos como en casa", indicaba Quiñónez.

Respecto a sus demarcaciones sobre el terreno de juego y a su versatilidad, Quiñónez explicaba que "me siento más lateral que extremo, aunque lo que me gusta es atacar". Por sus cualidades recalcaba que "puedo aportar velocidad por banda". Peralta se definía como un futbolista "competitivo y echado para adelante".

Desde noviembre han estado entrenando a las órdenes de Ángel Rodríguez y ahora es el técnico el que decide cuando pueden estrenarse con la camiseta numantina. "Estoy preparado para jugar el domingo su así lo decide el entrenador", comentaba Quiñónez. La Albuera podría ser el escenario de su debut como rojillos.