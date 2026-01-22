Álex Gil, otro refuerzo de invierno

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La ventaja de fichajes de enero está en plena ebullición y el C.D. Numancia ha encontrado en su plantilla un refuerzo de invierno en la figura de Álex Gil, que el pasado domingo ante el Bergantiños ofreció su mejor versión en lo que va de temporada. El valenciano fue un puñal por el extremo derecho marcando las diferencias para apuntarse su tercera asistencia del curso. Un jugador que ha participado en las 19 jornadas de Liga, siendo titular en los últimos siete partidos.

Álex Gil fue una pesadilla para la defensa del Bergantiños y gracias a su desequilibrio llegó el que a la postre sería el definitivo 2-1 que le daba la victoria al Numancia ante los gallegos para cortar una mala racha de tres derrotas y un empate. Álex Gil desbordaba por la banda derecha y su centro era rematado a gol por Jony. Conexión entre el valenciano y el riojano para remontar un encuentro que se había puesto muy cuesta arriba para los sorianos.

Álex Gil recalaba el pasado verano al Numancia procedente del Ourense y sus inicios con la camiseta rojilla no fueron los esperados ya que era un futbolista que llegaba avalado por su calidad en cualquiera de las dos bandas y también en la mediapunta. Comenzó la temporada como titular ante el Lealtad en Villaviciosa, titularidad que mantuvo ante Rayo Cantabria y Bergantiños en la segunda y en la tercera jornada de Liga. Titular, aunque siendo uno de los primeros cambios del entonces técnico Abel Segovia por sus actuaciones irregulares.

En la cuarta jornada ante la Segoviana perdía la titularidad para ser suplente en los ocho partidos siguientes. Eso sí, Álex Gil participaba en todos los encuentros. Con la llegada de Ángel Rodríguez y con su debut ante el Salamanca no recuperaba el puesto en el once.

En estos partidos saliendo desde el banquillo lo más destacable de Álex Gil fue en la jornada 12 ante el Burgos Promesas al dar la asistencia de gol a Berto en el tiempo añadido. Un gol que daba la victoria a los numantinos en tierras burgalesas en el último suspiro. Álex Gil fue suplente aunque bien es cierto que jugó 70 minutos ya que entraba al terreno de juego para suplir al lesionado Héctor Peña.

Aquella actuación en Burgos a finales de noviembre le devolvía a Álex Gil la titularidad y desde entonces ha sido uno de los fijos para Ángel Rodríguez en la alineación inicial. Siete partidos seguidos como titular en los que ha dado otras dos asistencias de gol. En la jornada 14 en el 0-3 ante el Ourense sirvió un gol a Hugo Matos y el pasado domingo habilitaba a Jony para marcar al Bergantiños.

Copa del Rey

El balance total de Álex Gil con la camiseta del Numancia en el presente curso es de 21 partidos disputados ya que el valenciano también jugaba los dos partidos de la Copa del Rey ante el Arenas de Getxo y el Mallorca. Contra el Arenas fue titular jugando 46 minutos y frente al conjunto balear saltaba al césped de Los Pajaritos desde el banquillo para participar en los últimos 20 minutos del choque copero. Álex Gil ha disputado un total de 842 minutos con la zamarra numantina.