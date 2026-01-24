El Numancia quiere ser el primer equipo en ganar en Segovia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia tiene el domingo un desplazamiento exigente ya que visita un escenario como el campo de La Albuera en el que no ha ganado nadie a la Gimnástica Segoviana en la presente temporada. Con un balance de siete victorias y tres empates, el Numancia se medirá al mejor local del Grupo 1 de Segunda Federación con el objetivo de ser el primero en ganar en Segovia.

El conjunto rojillo necesita mejorar sus números como visitante y, después del empate de hace quince días en el feudo del Rayo Cantabria, ha sumado el 44 % de los puntos a domicilio. Su balance lejos de Los Pajaritos es de tres triunfos, tres empate y tres derrotas. En Segovia la aspiración es conseguir la cuarta victoria foránea tras las logradas en el terrenos de juego de Marino de Luanco, Burgos Promesas y Ourense.

Los sorianos han sumado menos de la mitad de los puntos disputados a domicilio y el balance es peor que en las dos anteriores temporadas. Para aspirar a la primera posición de ascenso directo, además de la fiabilidad en Los Pajaritos, es imprescindible mejorar en los viajes. El punto en Astillero ante el Rayo Cantabria se consideró insuficiente y ahora se viaja a La Albuera para volver a ganar fuera y así cerrar enero con un buen sabor de boca.

El Numancia ha logrado 12 puntos en los nueve compromisos lejos de Soria. Ha ganado tres partidos -Marino de Luanco, Burgos Promesas y Ourense-, ha empatado otros tres -Lealtad de Villaviciosa, Real Ávila y Rayo Cantabria- y ha perdido tres -Bergantiños, Sarriana y Atlético Astorga. Los rojillos han marcado diez goles y han encajado otros diez. En la segunda vuelta de la Liga tienen que mejorar las prestaciones en los viajes para optar a esa codiciada primera plaza que permite dar el salto a Primera Federación sin tener que pasar por los siempre angustiosos play off.

Este Numancia saca a estas alturas de la Liga menos puntos fuera que el equipo de las dos campañas anteriores. Hace un año, el Numancia de Aitor Calle era el tercer mejor visitante con un total de 16 puntos sumados en nueve encuentros. Había ganado cuatro partidos, empatado otros cuatro y sólo había perdido uno el cierre de la primera vuelta, concretamente en el campo de la Gimnástica Torrelavega. Sólo el Pontevedra y el Langreo presentaba mejores números de visitantes con 21 y 17 puntos, respectivamente. Eso sí, gallegos y asturianos había jugado un partido más fuera. El Numancia había anotado 15 goles y únicamente había encajado ocho.

El Numancia de la temporada 2023-2024 había sacado 14 puntos en los viajes en nueve jornadas y era el quinto mejor visitante del Grupo 5. Sanse, Illescas, Cacereño y Talavera presentaban mejores cifras. El equipo entrenado por Javi Moreno había ganado cuatro partidos fuera, empatado dos y perdido tres. Había facturado once goles y había recibido diez.

Sólo el Numancia de la campaña 2021-2022, el que finalmente lograba subir a Primera Federación, presentaba peores números que el conjunto rojillo actual. El Numancia de Diego Martínez superaba el ecuador de la Liga con diez puntos sumados fuera en nueve jornadas. Dos victorias, cuatro empates y tres derrotas era su balance, con siete goles a favor y ocho en contra.

Enero se cerrará en La Albuera de Segovia ante un Segoviana que es otro de los rivales directos de los numantinos en la pelea por la primera posición. El mes de febrero lo abrirá el Numancia recibiendo al Lealtad de Villaviciosa el domingo día 1. Salamanca, Ourense y Deportivo Fabril completarán el calendario de los rojillos para el siguiente mes