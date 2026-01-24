Fútbol / Segunda Federación
El Numancia hace oficial el fichaje del defensa Iker San Vicente
El central firma hasta final de temporada y una más opcional
Íker San Vicente es nuevo jugador del Numancia. Íker San Vicente Marquínez (Pamplona, 03/04/2001) tiene 24 años, llega procedente del Cacereño (Primera RFEF) y se desempeña como central. Cuenta con una estatura 1,90 metros.
Sanvi, como se le conoce futbolísticamente, ha pasado por las canteras de Osasuna, F. C. Barcelona y Athletic de Bilbao, además de por la de la U. D. Logroñés. También ha jugado en el Gernika, Leioa, Llerenense y el mencionado Cacereño, club con el que ascendió la pasada campaña a Primera RFEF.
San Vicente ha firmado hasta final de temporada, con una opción de renovación por objetivos y partidos.
CD Numancia
El Numancia podría reforzar su defensa con el central Iker San Vicente tras desligarse del Cacereño
Heraldo-Diario de Soria