Un Numancia sin red

El C.D. Numancia comienza a ser ese funambulista sin red al que cualquier error le puede costar muy caro cuando la competición encara sus tres últimos meses. 14 jornadas y 42 puntos por delante para saber dónde estarán los rojillos al cierre de la fase regular. El objetivo inicial era el ascenso directo siendo primeros de grupo, aunque la clasificación dice que queda muy poco margen de error para un equipo que está a nueve puntos del liderato. El mal menor sería entrar en un play off del que en estos momentos los rojillos están fuera.

El empate del pasado domingo en Segovia dejó igual la clasificación para un Numancia que está a nueve puntos del líder Fabril y a tres del límite para entrar en la promoción de ascenso que marca el Ourense. Un punto que por las necesidades rojillas supo a poco ya que casi existe la obligación de sumar de tres en tres.

El Fabril encabeza la tabla con 41 puntos, pero hasta llegar a la séptima posición que ocupa en estos momentos el Numancia hay mucho tráfico de rivales que también empiezan a cifrar su reto en ascender a Primera Federación. El Oviedo Vetusta es segundo con 39 puntos, la Gimnástica Segoviana es tercera con 36 y después aparecen dos conjuntos como Salamanca y Ourense que cuenta con 35 puntos. El primer equipo fuera del play off es el Coruxo con 34 puntos y luego ya llega el Numancia con 32. Mucha desventaja es la que tienen que neutralizar los sorianos en los tres meses de Liga que restan hasta que llegue el primer fin de semana de mayo.

Paso a paso y la primera obligación del Numancia es ganar este domingo desde las 12.00 horas al Lealtad de Villaviciosa en Los Pajaritos. Arranca el mes de febrero y los rojillos tienen que superar sí o sí al penúltimo clasificado.

En principio es el único compromiso sencillo para los sorianos en febrero ya que el calendario se empinará con los encuentros ante Salamanca, Ourense y Deportivo Fabril. Tres partidos ante el líder y dos rivales que están pisando la promoción de ascenso en un mes que se antoja clave para ver por qué puede pelear el Numancia. Dos desplazamientos de la máxima exigencia al Helmántico y a la Ciudad Deportiva de Abegondo para los de Ángel Rodríguez que están teniendo su talón de Aquiles en los choques a domicilio. La tres últimas salidas se han saldado con dos empates y una derrota y con cero goles a favor.

Un mes corto pero intenso para un Numancia que en marzo tendrá cinco jornadas que seguirán siendo decisivas. Burgos Promesas, Valladolid Promesas, Astorga, Coruxo y Sarriana serán los escollos que tendrán por delante los sorianos. Tres de estos encuentros se jugarán en Los Pajaritos y dos lejos de Soria. La teoría dice que el Coruxo será el rival más exigente ya que los dos filiales, el Atlético Astorga y el Sarriana están en la zona baja de la clasificación.

Marzo podría dejar muchas cosas claras en la zona alta de la clasificación antes de entrar en las cinco últimas fechas ligueras. El Numancia tendrá tres salidas en el mes de abril a los terrenos de juego del Oviedo Vetusta, Sámano y Langreo, mientras que en Los Pajaritos recibirá al Real Ávila. El cartel dice que el filial ovetense será el obstáculo más complicado para los numantinos, aunque los equipos de la zona baja de la tabla también son muy peligrosos cuando la temporada entra en sus momentos decisivos.

La última jornada de la Liga regulara la disputará el Numancia como local ante el Marino de Luanco. Será el primer fin de semana de mayo tras un recorrido que exige de muchos puntos y muchas victorias para soñar con Primera Federación.