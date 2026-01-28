El Numancia presenta a Iván Martinez y a Escardó, dos refuerzos para asaltar la Primera Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Dos refuerzos que llegan desde Primera Federación para guiar al C.D. Numancia al salto de categoría. Esa es la carta de presentación del portero Iván Martínez y del mediapunta Álex Escardó en su puesta de largo como rojillos en un acto que tuvo lugar en la sala de prensa de Los Pajaritos. Ambos fueron presentados, aunque tanto el uno como el otro ya han debutado con los colores de un club "idóneo para crecer". Apuestan por la escalada numantina en la tabla y para ello apuntan que "cada fin de semana es una final".

Iván Martínez ha sido titular en la portería soriana en las dos últimas jornadas y cuando se le preguntaba si venir al Numancia desde el Cacereño era un paso atrás su respuesta no ofrecía dudas. "Dar un paso atrás a veces es dar dos pasos adelante". El meta, que reconocía que como buen murciano lo que peor lleva es el frío de Soria, se definía como un arquero "valiente y sin miedo a fallar". Reconocía que su debut ante el Bergantiños no fue nada sencillo con un gol en contra "en el que pude hacer algo más".

El nuevo guardameta numantino se refería a las opciones de subir directamente sin tener que pasar por el play off. "Hay que sumar de tres en tres y que los puntos de Los Pajaritos no se escapen, aunque el míster también nos dice que hay que ganar fuera. Cada fin de semana es una final".

Escardó, por su parte, también llega al Numancia desde la categoría superior y para nada ve en ello un paso atrás en su trayectoria. "En el Juventud Torremolinos no estaba teniendo minutos y vengo a un club histórico como es el Numancia".

El andaluz hablaba de sus cualidades como jugado ofensivo y creativo. "Me gusta tener el balón". Una definición que se reflejaba en Segovia el pasado domingo ya que en la segunda parte fue el efectivo rojillo con más ideas sobre el césped de La Albuera. Escardó reconoce que el frío "lo llevo bien" y afirma que "estoy deseando que llegue el domingo para jugar en un estadio como Los Pajaritos". Sobre el ascenso directo señala que "está complicado, pero somos el Numancia".