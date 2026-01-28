El Numancia hace oficial la llegada de Pablo Álvarez cedido por el Avilés

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C. D. Numancia y el Real Avilés han llegado a un acuerdo para la cesión de su jugador Pablo Álvarez hasta final de temporada.

Pablo Álvarez Gómez (Llanera, 26 noviembre 2003) es un mediocentro creativo de 22 años que la pasada temporada destacó en el Langreo en Segunda Federación y en esta primera vuelta liguera ha jugado en Primera RFEF en el equipo avilesino.

El jugador, que se incorporará a la disciplina numantina en las próximas horas, es el sexto refuerzo de los rojillos en esta ventaja de enero. Con anterior a Pablo Álvarez, el Numancia se ha reforzado en las últimas semanas con los ecuatorianos Peralta y Quiñóñez, Escardó, Iván Martínez y San Vicente.