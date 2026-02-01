Heraldo-Diario de Soria

Fútbol / Segunda Federación

Crónica gráfica del CD Numancia - Lealtad

Los rojillos en casa caen ante un rival que se encontraba anteúltimo en la clasificación, un partido para olvidar que deja muy oscuras las posibilidades del ascenso directo

El gol condenó a los soriano

El gol condenó a los sorianoMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El Numancia comenzó bien el encuentro y cerca estuvo de anotar el primer tanto si Yerpes no hubiera sacado en línea de gol un buen disparo de la zaga rojilla, el equipo de Ángel Rodríguez no le perdió la cara al partido y ni con el 0-1 dejó de intentarlo, no obstante, imprecisiones y escasez de claridad en los instantes finales, condenaron a los sorianos a terminar el encuentro sin puntos.

El equipo se encuentra en mitad de la tabla a 10 puntos del líder, el Fabril, y en plena crisis con 5 puntos de los últimos 21, el equipo dista mucho de poder lograr el ascenso directo.

