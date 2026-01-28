Huerta insiste en que el ascenso directo "sigue siendo el primer objetivo" del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El director deportivo del C.D. Numancia, Álex Huerta, analizaba la situación clasificatoria del equipo tras la presentación del portero Iván Martínez y del mediapunta Álex Escardó e insistía que el ascenso directo "sigue siendo el primer objetivo" de los rojillos. El responsable numantino no descartaba el fichaje de un delantero ante la baja "de tres o cuatro semanas" de Jony y confirmaba el interés por la cesión de Pablo Álvarez desde Avilés.

El Numancia está a nueve puntos del liderato que ocupa el Deportivo Fabril e incluso en estos momentos se encuentra fuera del play off de ascenso. Una situación clasificatoria bastante delicada de la que es consciente un Huerta que reconocía que alcanzar la primera posición es "tan complejo como posible". El de Abejar tiene claro que los sorianos tienen que sumar de tres en tres porque "no podemos demorar más tiempo la reacción". "En el club creemos en poder conseguir la primera plaza", añadía.

Huerta apela a las 14 jornadas que restan por disputar y que el Numancia todavía está a tiempo de subir a Primera Federación por la vía rápida sin tener que acudir a una promoción que tiene a tres puntos de distancia. El dirigente considera que los enfrentamientos directos ante rivales como el propio Fabril o el Oviedo Vetusta van a adquirir una especial relevancia.

En su intervención en la sala de prensa de Los Pajaritos no descartaba el fichaje de un delantero debido a la lesión de Jony, que lastimado en el aductor de si pierna izquierda estará "entre tres o cuatro semanas" apartado de los terrenos de juego. Eso sí, Huerta ponía en valor a jugadores como Dani García y el propio Godson al tener capacidad para suplir la ausencia del pichichi numantino. "Tenemos dos fichas libres", recalcaba el pinariego.

Una de estas dos fichas sub 23 tiene toda la pinta que será para el asturiano Pablo Álvarez. "Es un futbolista que nos interesa y estamos intentando cerrar la cesión con el Avilés". La ventana invernal de fichajes finaliza el próximo 2 de febrero.