Ángel Rodríguez, entrenador del CD Numancia: «Se repite la historia, una ocasión y gol»

Publicado por Raúl Alonso Soria

El técnico del C. D. Numancia, Ángel Rodríguez, comenzó su comparecencia ante los medios de comunicación tras la derrota ante el Lealtad de Villaviciosa señalando que fue «un querer y no poder». Para Ángel Rodríguez, «el equipo ha salido los primeros diez minutos muy bien, hemos tenido dos ocasiones, y hemos empezado a tener el balón hasta que hemos encajado el gol. Hasta entonces creo que hemos estado bastante bien, a pesar de tener enfrente un equipo muy metido atrás, nos hemos sabido manejar y llevar el balón de lado a lado».

El 0-1, a su juicio, resultó mortal: «Es algo que se nos repite mucho. Una ocasión, un gol. Un mazazo, remar contra corriente, rival metido atrás, se nos atragantan... Son momentos complicados y jodidos, pero son momentos para seguir trabajando, levantar la cabeza y mirar el próximo partido».

El míster, reconociendo que hay cosas a corregir, se lamentó que «una falta lateral nos ha penalizado en exceso». Un mazazo del que confía se puedan levantar: «Quedan muchos partidos todavía, es un duro golpe que no esperábamos recibir, pero no podemos bajar los brazos. Al igual que cuando ganas no has conseguido absolutamente nada, cuando pierdes tampoco puedes pensar que todo es un desastre. A pesar de que en nuestro calendario hoy debía haber conseguido una victoria».

Insiste en que «no podemos agachar la cabeza», admitiendo que «son momentos jodidos, momentos en los que vamos a recibir palos. Pero para eso estamos también. Hay que entender la crítica como parte de este negocio, siempre que sea con respeto». Concluye: «Este equipo tiene margen de mejora».