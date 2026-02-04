El Numancia es el segundo peor equipo en las últimas siete jornadas, sólo por delante del Sámano

Los jugadores del Numancia se lamentan del gol del Lealtad que a la postre supuso una nueva derrota en casa.Mario Tejedor

Escalofriantes o terroríficos se podrían calificar los números del C.D. Numancia en los dos últimos meses de competición que le colocarían en la penúltima posición de la tabla con sólo cinco puntos sumados. Siete últimas jornadas que ha hecho encender todas las luces de alarma en un equipo que sólo estaría por delante del Sámano, que con un punto en su casillero es el peor en este periodo de tiempo.

El Numancia ha entrado en barrena desde que el pasado 7 de diciembre goleó al Ourense por 0-3 en O Couto. Una victoria que no hacía presagiar la pesadilla que vendría después en siete jornadas en las que el conjunto entrenado por Ángel Rodríguez únicamente ha logrado un triunfo ante el Bergantiños y dos empates contra Rayo Cantabria y Gimnástica Segoviana. Derrotas ante Deportivo Fabril, Atlético Astorga, Oviedo Vetusta y Lealtad.

Un descenso a los infiernos que en una hipotética clasificación sitúa al Numancia como penúltimo clasificado con cinco raquíticos puntos. Únicamente el Sámano presenta peores cifras con un empate y seis derrotas. En la clasificación real, el club cántabro está desahuciado con 11 puntos en su casillero y con pie y medio en Tercera Federación.

Además del Numancia y del Sámano, las otras escuadras en posiciones de descenso serían Rayo Cantabria (6 puntos), Sarriana (7) y Lealtad (7). Tres conjuntos como Valladolid Promesas, Marino de Luanco y Real Ávila suman 8 puntos en los últimos siete compromisos ligueros y entre ellos estaría la plaza para promocionar por no bajar de categoría.

En el polo opuesto de la tabla está un Deportivo Fabril que en los dos últimos meses de Liga ha sumado la friolera de 17 puntos, con un bagaje de cinco victorias y dos empates. El filial deportivista, líder con 42 puntos, vencía a Numancia, Real Ávila, Valladolid Promesas, Coruxo y Sámano y empataba contra Langreo y Oviedo Vestusta.

El Coruxo se va hasta los 16 puntos en estas siete últimas jornadas, nada menos que once más que el Numancia. La promoción de ascenso a Primera Federación la completan Ourense (14 puntos), Oviedo Vetusta (12) y Gimnástica Segoviana (11).

El Numancia se quedaría a nada menos que 12 puntos del ascenso directo y a seis de la zona de play off. La clasificación real le de deja a una decena de puntos de la primera plaza y a cuatro puntos de la promoción.

Clasificación tras las últimas siete jornadas