El partido del Numancia en Salamanca no será ofrecido por televisión

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El partido que el C.D. Numancia jugará el domingo desde las 17.00 horas no será ofrecido por televisión. La política del club charro es la de no retransmitir los encuentros jugados en el Helmántico.

Canal 9 Soria garantiza a fecha de hoy la retransmisión de los 12 partidos restantes del Club Deportivo Numancia hasta el final de la temporada.

La gerencia de Canal 9 Soria ha trabajado en los últimos días para intentar la retransmisión del partido que enfrentará al Salamanca C.F. U.D.S. y al Club Deportivo Numancia, previsto para el próximo domingo 8 de febrero en el Estadio Helmántico de la capital charra. Sin embargo, dichas gestiones no han llegado a buen puerto, ya que la política del club charro durante la presente temporada es la de no retransmitir ningún partido como local, una filosofía que el Salamanca C.F. U.D.S. ha decidido mantener también para este encuentro.

Ante esta situación, y a pesar de los esfuerzos realizados desde la gerencia de Canal 9 Soria para alcanzar un acuerdo, la cadena quiere comunicar públicamente la ausencia de retransmisión del partido de este fin de semana, por causas completamente ajenas a la voluntad de esta televisión.

No obstante, Canal 9 Soria puede garantizar a fecha de hoy la retransmisión de los 12 partidos restantes del Club Deportivo Numancia hasta el final de la temporada, reafirmando así su compromiso con los aficionados numantinos.

Desde Canal 9 Soria se continuará trabajando con la misma dedicación y profesionalidad para ofrecer el resto de encuentros del Club Deportivo Numancia en el Grupo I de Segunda RFEF, contando con un amplio despliegue de medios técnicos y humanos para garantizar la mejor cobertura posible de cada partido