Derrota del Numancia B que regresa a la zona de descenso (2-0)

CD Mirandés B: Ekaitz, Hodei Alutiz, Isaac Udoh, Alex Jimenez (Aimar Pinto, 73’), Hugo Zarate, Marcos Garcia (Diego Rosales, 88’), Sergio Gabriel de la Vara (Joaquin Calzado, 83’), Abdoulaye Maiga (Aleks Yuriev, 88’), Aritz Uriarte, Unax del Cura (Alejandro de Lucas, 88’) y Ángel Chans.

CD Numancia B: Oleg Oliynyk, Pedro Benito Reyes, Oscar Miñana, Rodrigo Domínguez (Daniel Garcia, 74’), Hugo Martínez, Alvaro Neves, Saul Puigcerver (Alejandro Ayuda, 74’), Angelo Giaquinta (Manuel González, 60’), Ivan Niño (Antonio Ishizuka, 60’), Aaron Melgar y Daniel Madruga (Chijioke Achodo, 78’).

Goles: 1-0 (58’) Aritz Uriarte. 2-0 (85’) Hugo Zárate.

Árbitro: Nicolas Suarez Larren (Colegio Castellano-leonés). Tarjetas amarillas al local Ángel Chans (28’) y los visitantes Saul Puigcerver (15’) y Oscar Miñana (88’)

El CD Numancia B no pudo sumar en su visita al Campo Ence 1 de Miranda de Ebro, donde cayó por 2-0 ante el CD Mirandés B en un encuentro decidido en la segunda mitad. El filial soriano compitió durante buena parte del partido, pero los goles de Aritz Uriarte en el minuto 59 y de Hugo Zárate en el 86 terminaron decantando el choque a favor del conjunto local.

Desde el pitido inicial, los rojillos del Numancia B salieron con intención de hacerse con el control del juego y mover el balón, intentando presionar y generar opciones en campo contrario. Los visitantes buscaron mantener la posesión y construir jugadas desde el medio campo, tratando de encontrar espacios en la defensa rival. Sin embargo, el Mirandés B consiguió generar las ocasiones más claras y mostró mayor acierto en los metros finales, obligando al Numancia B a replegarse en varias fases del encuentro.

A pesar de la intensidad de ambos equipos, el marcador permaneció inalterado y se llegó al descanso con 0‑0, reflejando un primer tiempo equilibrado en el que la superioridad numérica no se tradujo en goles y ambos conjuntos mostraron solidez defensiva. Los porteros realizaron intervenciones importantes que mantuvieron la igualdad en los primeros 45 minutos.

El filial rojillo salió del descanso con la misma intención de recuperar el balón lo antes posible y lanzar ataques que pusieran en aprietos a los locales. Los jugadores intentaron combinar juego por bandas y pases interiores para abrir la defensa del Mirandés B. Aun así, la defensa local se mantuvo muy organizada y dificultó los ataques visitantes, cerrando los espacios y bloqueando los disparos.

En el minuto 59, Aritz Uriarte adelantó a los locales con un remate que obligó al Numancia B a ajustar su planteamiento y arriesgar más en busca del empate. Los rojillos no se rindieron y continuaron buscando oportunidades, generando varias ocasiones e intentando mantener la posesión para aprovechar los espacios cuando podían avanzar al ataque.

A pesar de sus esfuerzos, el Numancia B no logró evitar el segundo gol del Mirandés B, obra de Hugo Zárate en el minuto 86, que sentenció el partido y redujo prácticamente a cero las opciones del filial soriano de rescatar al menos un punto en su visita. Los intentos finales de los rojillos fueron controlados por la defensa y el portero local, que aseguraron la victoria de su equipo.