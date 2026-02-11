Horarios de la jornada 24: el Numancia visitará al Fabril el domingo 22 a las 12.00 horas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación Española de Fútbol daba a conocer los horarios de la jornada 24 de Segunda Federación y el C.D. Numancia visitará al Deportivo Fabril el domingo 22 de febrero a partir de las 12.00 horas. El encuentro se jugará en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

Sin lugar a dudas que será una salida comprometida del Numancia ya que visita al actual líder de este Grupo 1 de Segunda Federación. El Deportivo Fabril ocupa la plaza de ascenso directo con 45 puntos, dos más que el Oviedo Vetusta que con 43 es el segundo clasificado.

En el enfrentamiento de la primera vuelta el pasado 14 de diciembre, correspondiente a la jornada 15 de Liga, el Fabril asaltó el campo de Los Pajaritos al vencer por 1-2.