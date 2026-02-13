Fútbol / Segunda Federación
Ángel Rodríguez: "Tenemos que ser un equipo más incisivo, más valiente"
El entrenador del Numancia señala que su equipo necesita «ganar» al Ourense para quitarse «esos miedos en casa». "Nos falta gol", apunta el técnico quien no descarta que el equipo gallego juegue el domingo con la necesidad de los suyos. Cree que otros jugadores deben asumir "el rol de protagonistas" ante las bajas ofensivas del equipo
El entrenador del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, ha pasado este mediodía por la sala de prensa de Los Pajaritos para no ocultar la importancia del encuentro de este domingo ante el U.D. Ourense porque «necesitamos ganar». En este sentido, ha subrayado que su equipo necesita ser «más incisivos en todo, tenemos que ser más agresivos en el fútbol de ataque», añadiendo que hay jugadores que tiene que dar un paso adelante antes las bajas que tiene el equipo en el aspecto ofensivo.
El Numancia recibe al Ourense en compromiso clave de cara a esas opciones de colarse de nuevo en zona de privilegio e, igualmente, por la necesidad que tiene el equipo soriano de un buen partido que suponga un espaldarazo anímico tal y como ha afirmado el preparado rojillo: «Sí, es un partido muy importante. No por el rival directo, es un partido muy importante porque nosotros necesitamos ganar. Necesitamos hacer un buen partido, necesitamos quitarnos esos miedos en casa, necesitamos ser un equipo distinto y atrevido como lo hemos sido en los primeros partidos que yo estuve aquí».
A la hora de explicar qué le falta al equipo, el preparador rojillo ha apuntado: «Tenemos que ser más incisivos en todo, tenemos que ser más agresivos en el fútbol de ataque, tenemos que ser más valientes, tenemos que ser menos temerosos a la hora de que haya un jugador que pueda encarar y que pueda definir o que pueda haber un disparo de larga distancia». En este sentido, ha indicado que su equipo tiene bajas en ataque y es el momento de que otros jugadores «asuman ese rol de protagonistas». «No solamente es cuestión de Jony, no solamente es cuestión de Dani, no solamente es cuestión de los que están arriba. Todos tienen que sumar un poco más», ha aseverado.
Ángel Rodríguez ha señalado que el trabajo del equipo en los entrenamientos a lo largo de la semana es muy bueno, hasta el punto de que «si veis al equipo entrenar, pues os sorprendería», ya que «tiene mucho ritmo, mucha intensidad» que luego durante el fin de semana, en los partidos», «por unos motivos u otros, se atasca a veces, sobre todo en casa». Ligado a esos buenos entrenamientos semanales del equipo, el máximo responsable del banquillo rojillo ha considerado que «la estabilidad en los resultados igual haría que el equipo mostrase todo lo bueno que tiene durante la semana». «Al final la competición es totalmente distinta, la necesidad de ganar hace a veces que te juegue malas pasadas algunas situaciones», ha explicado.
El gol es lo que permite ganar partidos y es esa falta de gol lo que, a juicio, del técnico, ha echado en falta el equipo en algunos encuentros. A la cuestión de qué le falta al equipo en casa para no poder sumar de tres en tres en algunos compromisos ha indicado: «Puedes hacer una lectura muy grosso modo, cada uno hace la lectura que entiende. Nos falta gol. O sea, si nosotros el día del Lealtad tenemos gol, con el mismo partido ganamos, seguro. Si nosotros en los partidos en los que hemos nos hemos enfrentado al Vetusta, nos hemos enfrentado al Deportivo Fabril, hubiésemos estado un poquito más acertados de cara a gol, los partidos se habrían quedado aquí porque han hecho dos ocasiones, incluso el día del Vetusta hicieron una. Nos ha hecho falta gol».
Ángel Rodríguez ha considerado que no le afecta la presión que puede haber entorno al equipo, añadiendo que «la presión bien llevada, bien entendida es bueno para todos, nos exige mucho más, no nos deja que nos relajemos», y recordando el club que es el Numancia por historia y nombre significando que «el que no quiera aceptarlo eh no puede asumir el riesgo de venir aquí a a a trabajar en este club».
El técnico ha destacado la importancia que tiene Jony en el equipo. El ariete es baja junto a Héctor y Álex Gil, jugadores cuya recuperación no se va a forzar ya que se les quiere tener en el tramo más importante de la competición.
Por último, sobre el Ourense ha explicado que es «un equipo que juega muy bien, es un equipo que tiene muy trato muy buen trato de balón», sin prisa por salir desde atrás y con jugadores interesantes en las bandas. «Va a ser un rival difícil, va a ser un rival que posiblemente pueda jugar un poco con esa necesidad que tengamos nosotros e intentar que nos pongamos nerviosos o que la gente desde fuera empiece con ese runruneo. Pero entiendo que la afición nuestra es inteligente y sabe que tiene que estar de nuestro lado y bueno, y con la ayuda de ellos y y el propósito nuestro y las ganas, pues estoy convencido de que podemos sacar el partido adelante».