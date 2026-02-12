Numancia y Ourense trazan trayectorias opuestas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Partido de rachas encontradas será el que protagonicen el C.D. Numancia y el U.D. Ourense el domingo en Los Pajaritos a partir de las 12.00 horas. Mientras los sorianos han descrito dos meses 'horribilis ' sumando una sola victoria los orensanos encadenan siete jornadas sin perder. Frente a frente dos rivales directos que quieren jugar el play off de ascenso a Primera Federación.

Si como referencia está el enfrentamiento de la primera vuelta el Numancia es claro favorito para sumar los tres puntos en esta jornada 23. Y es que aquel 7 de diciembre posiblemente el cuadro soriano disputaba su mejor choque de la presente temporada. Un 0-3, con doblete y golazo incluido de Jony más otro de Hugo Matos, que dejó al Numancia muy cerca del liderato.

Este favoritismo del Numancia se viene abajo si se tiene en cuenta la trayectoria del equipo de Ángel Rodríguez en los dos últimos de competición en los que únicamente ha logrado seis puntos de los 24 puestos en juego. Ocho jornadas con una única victoria, tres empates y cuatro derrotas.

De optar al liderato a mediados de diciembre si se ganaba al Deportivo Fabril, el Numancia ha pasado a ocupar la octava posición, a doce puntos del primer clasificado y a cuatro de la promoción de ascenso, cuya frontera marca precisamente el Ourense. De esta forma, el duelo de este domingo ante los gallegos adquiere una relevancia muy importante para los intereses de los sorianos.

El fútbol siempre se ha dicho que es cuestión y las del Numancia y del Ourense son totalmente opuestas. El domingo se medirán en Los Pajaritos dos equipos con unas dinámicas diferentes ya que mientras a los sorianos se les resiste la victoria los orensanos encadenan dos meses sin perder. El Numancia necesita truncar la buena trayectoria de los gallegos para recortar distancias con el play off de ascenso.

El Numancia sabe lo que es poner fin a la buena racha del Ourense ya que en la primera vuelta ganaba en O Couto 0-3 para poner fin a los resultados exitosos de su rival. A la siguiente jornada, el pasado 14 de diciembre, el Ourense volvía a caer en Segovia, pero desde entonces no conoce la derrota. Su balance es de cuatro triunfos y tres empates para sumar 15 puntos de los últimos 21 que ha disputado.

El cuadro orensano despedía 2025 logran una victoria por la mínima en O Couto ante la Sarriana para frenar dos traspiés seguidos contra Numancia y Segoviana. Los gallegos iniciaban 2026 con un empate a uno en el campo del colista Sámano para posteriormente enlazar tres triunfos seguidos contra Salamanca, Real Ávila y Valladolid Promesas. Los dos últimos compromisos como local frente a Burgos Promesas y Coruxo se saldaron con sendos empates a uno.

El Numancia está obligado a cortar esta racha e intentar pasar página de su propia pesadilla de los dos últimos meses en los que apenas ha logrado una victoria y tres empates. Seis puntos de 24 que son unas cifras muy pobres para un conjunto considerado como el gran favorito para lograr el ascenso directo.