El Numancia ante el tren del play off

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia regresa este domingo a Los Pajaritos, a partir de las 12.00 horas, y lo hace con el objetivo de volver a la senda de las victorias para no perder comba con la zona de privilegio de la tabla. Para ello tendrá de superar a un U.D. Ourense que llega en un buen momento de forma y que es, pese a ser un recién ascendido, un rival directo en esa pelea.

Al equipo que dirige Ángel Rodríguez no le queda otro remedio que reorientar su objetivo de la temporada. El grupo está lejos de su mejor versión, ofrecida en algún tramo del curso, y tras un balance de 6 puntos de 24 posibles, finalizar la temporada como primero de grupo es poco menos que una quimera pese a que, matematicamente, haya posibilidades. En estos momentos ese objetivo no puede ir más allá de meterse en los puestos de play off y, para conseguirlo, y para no complicarse más la vida, es necesario ganar. Y si es con una buena versión, la que el equipo ha mostrado en algún encuentro, mejor que mejor.

Los rojillos se encuentran a cuatro puntos de la quinta plaza. En otras palabras, ganando no se entraría en zona de play off pero se recortaría la distancia y sería el primer paso para estar en esa zona noble. Para coger el tren del play off si se logran encadenar varias victorias seguidas.

De cara al compromiso, Ángel Rodríguez mantiene bajas en la zona ofensiva toda vez que Jony, Héctor Peña y Álex Gil siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. En este sentido se espera contar con ellos para las próximas jornadas ligueras. La zaga no estuvo fina en el gol del Salamanca y habrá que ver si de cara al partido tiene alguna consecuencia.

Enfrente del Numancia estará un U.D. Ourense que, recién ascendido, va viento en popa hacia el objetivo de la permanencia como lo demuestra su puesto en la tabla. Los gallegos llegan en un momento dulce tras siete encuentros consecutivos sin perder, y dos empates consecutivos, y donde todos suman. Entre ellos, su último refuerzo invernal, Youssef Zayzou, autor del gol del empate el pasado fin de semana ante el Coruxo. Los gallegos llegan a Soria como el cuarto mejor visitante del grupo, una buena piedra de toque para calibrar la reacción y las opciones de los sorianos.