El Ourense, más que un club

El equipo que visita este mediodía el Municipal de Los Pajaritos, el UD Ourense, es un club nuevo que combina en sus orígenes una de las más nombres tradiciones del fútbol. Los gallegos, un recién ascendido a Segunda Federación, llegan a Soria con el objetivo de dar otro pasito que les permita acercarse a los 42 ó 43 puntos que otorgan la salvación.

El club gallego, (no confundir Ourense CF que milita en Primera Federación), es un equipo nuevo, tan nuevo que se fundó en 2014 para que la memoria del CD Ourense no cayera en el olvido. Desde este punto de vista el rival del Numancia de esta tarde tiene apenas 12 años de vida. La nota que le liga a la tradición futbolística es la forma en la que fue fundado, por los propios seguidores, aficionados que son hoy los ‘dueños’ y ‘rectores’ de la entidad, un modelo abierto, democrático que recuerda a los clubes de fútbol de otra época.

Y no le ha ido mal en su corta trayectoria vital. Comenzaron jugando en la Segunda Autonómica de Galicia en su primera temporada por lo que seis ascensos le contemplan en estos 12 años de vida, el último el vivido el año pasado con sus ascenso a Segunda Federación. Es esa primera experiencia en la cuarta categoría del fútbol español la que hace que el U.D. Ourense pise el césped con pies de plomo. Es así porque su objetivo no es otro que asegurar la permanencia en la categoría. «Lo importante es llegar pronto a esos 42 ó 43 puntos y después ver hasta dónde podemos llegar», señalaba Raúl Gil ‘Champi’, capitán del equipo en declaraciones al diario La Región.

Lo cierto es que a estas alturas de temporada, la cosa no le va nada mal al grupo dirige Borja Fernández. Y, salvo catástrofe, no parece peligrar su presencia en la categoría. De hecho, hoy por hoy, el U.D. Ourense es un rival directo del C.D. Numancia en la lucha por ocupar los puestos de play off de ascenso, una zona de privilegio en la que ya se encuentra toda vez que ocupa la quinta posición de la tabla.

El Ourense, que en O Couto perdió 0-3 ante los rojillos, llega a Soria a un gran momento como lo demuestran las siete jornadas consecutivas que acumula sin perder. Y es que el equipo de Borja Fernández no conoce la derrota en este 2026 siendo el pasado 14 de diciembre la última vez que doblaba la rodilla en La Albuera. Desde entonces acumula cuatro victorias y tres empates, teniendo lugar dos de esos triunfos a domicilio ante el Real Ávila (0-2) y el Real Valladolid Promesas.

Los gallegos llega a Soria con pequeños retoques en su plantilla respecto al equipo de la primera vuelta. En el pasado mercado invernal era cedido al R.C. Villabés Santi Prado. Por contra, reforzaba su plantilla con la llegada de dos atacantes, el ariete procedente del Arenteiro, Fer Iglesias, y el jugador ofensivo Youssef Zaizoun, llegado de L’escala y que el pasado finde se estrenaba ante el Coruxo.

Borja Fernández cumple su tercera temporada en el banquillo

Uno de los artífices del éxito del U.D. Ourense se encuentra en el banquillo. Borja Fernández (Ourense, 14 de enero de 1981), ha sabido trasladar desde el banquillo todos los conocimientos adquiridos durante y prolongada etapa como futbolista profesional.

Cabe recordar que el técnico del equipo gallego se forjó en la cantera del Real Madrid, y, además del club blanco, defendió las camisetas de Mallorca, Getafe, Deportivo, Eibar, Almería o Real Valladolid, entre otros. Colgó las botas en el equipo albivioleta, conjunto con el que logró el ascenso a Primera en la temporada 17-18 logrando el salto en la fase de ascenso ante el C.D. Numancia de Arrasate.

Tras colgar las botas con 38 años, dirigió al Real Valladolid juvenil y en abril de 2024 recalaba en las filas del equipo gallego. Con su llegada cambiaron varias situaciones en el Ourense, entre ellas, los entrenamientos en sesiones con luz diurna entre otros. La temporada pasada, en su primer año completo en el banquillo, lograba el salto de categoría y en este curso va camino de lograr el objetivo de la salvación sin renunciar a nada.