CD Numancia-UD Ourense, tres puntos de fortuna que se quedan en Soria

El C.D. Numancia cumplió con el objetivo al imponerse por 2-1 al U.D. Ourense, un resultado que permite al equipo acercarse a la zona de play off de Segunda Federación. El triunfo rojillo, con goles de Néstor Lucas y Juancho, no ha estado exento de incertidumbre y fortuna por cómo ha llegado ese segundo tanto local. La victoria debe suponer un golpe de moral de cara al encuentro del próximo fin de semana en La Coruña ante el Deportivo Fabril.

Había pedido Ángel Rodríguez en la previa ser un equipo más valiente y, efectivamente, su equipo lo fue, al menos al hora de presionar y controlar la salida del balón. Esa valentía no fue tal desde el banquillo rojillo toda vez que, con 1-0, el técnico pasó a formar con tres centrales en el 77 cuando el rival, si bien es cierto que, con más posesión, apenas generaba peligro sobre la portería de Iván Martínez. El mensaje parecía claro, hay que defender el resultado que ya hemos sido muy valientes. Y ahí llegó el problema porque en la siguiente jugada marcaba el Ourense y con el empate los nervios y la desconfianza. Se alió la fortuna con el Numancia porque, lo que era un pase, se acabó convirtiendo en gol y con ese tanto la victoria. Y con el triunfo debe llegar cierta tranquilidad y más trabajo de cara a los siguientes compromisos.

Ángel Rodríguez apostó casi por los mismos jugadores que actuaron en el Helmántico. La única novedad en el once fue la entrada de Pablo Álvarez por Escardó quien en Salamanca tuvo que ser sustituido por molestias físicas y no llegó a sentarse en el banquillo.

El portero del Numancia, Iván Martínez, fue un espectador más en la primera parte. Y eso fue una buena noticia. Un Numancia bien posicionado, presionando en ocasiones la salida del rival y, en otras, controlando esa salida en tres cuartos de campo. Esa presión permitió robos de balón en la medular e impidió que el rival llegar con peligro sobre la meta soriana. Al equipo, como a otros muchos conjuntos, le cuesta generar en los últimos metros y sí se echó en falta finalizar las jugadas ofensivas.

En esa primera mitad hubo acercamientos, casi todos rojillos, y no grandes ocasiones. En una de esas llegadas llegó el gol de Numancia. Fue una acción nacida en las botas de Alain García, muy activo en la primera parte, quien se internó en en diagonal hacía el área, el balón le llegó a Fermín, incorporado en zona de peligro, quien de primeras tocó a la frontal para que Néstor Lucas desde la frontal enviara a la red.

Cuatro minutos después los locales botaban un córner y el rechace le llegaba a Alain quien remataba alto desde la frontal. Ya en el 20, Juancho robaba en campo contrario y cedía a Dani García quien, al escorado, remataba y el balón era desviado a córner por la defensa. A partir de ahí, el partido entró una fase de pocas llegadas y juego trabado en el centro del campo en el que los rojillo generaban poco y no sufrían nada. En el 29, Juancho remataba alto desde la frontal y dos minutos después un disparo de Alain era detenido por Vizoso. En el 39 llegaba la primera y única acción de peligro del Ourense en la primera parte. Fue un centro por banda derecha de Barbosa que Zayzoun, algo forzado y estorbado, remataba desviado. Y por ahí finalizaba una primera parte en la que los de Ángel Rodríguez conseguían el objetivo marcado para el partido.

El comienzo de la reanudación siguió la tónica de esa primera mitad y la duda era saber hasta cuándo aguantaría el Numancia el trabajo realizado en la primera parte. El Ourense, quizás, tuvo algo más de posesión y con la misma alguna llegada más pero sin generar peligro real. Hubo varias llegas, un remate de Rufo en el 61, un disparo de este mismo jugador en el 63, un centro que el arquero rojillo detenía sin consecuencias en el 66. En el 70, Juancho, muy activo, disparaba desde la frontal y el balón se iba desviado.

Habían pasado 70 minutos el Numancia seguía bien plantado si que pasaran grandes cosas sobre el verde. En el 71 pudieron incrementar su cuenta los locales tras un centro de Juancho desde banda izquierda en la que el balón le llegó a Cristian Delgado en la frontal. El rojillo, libre de marca, remataba con el interior en semifallo y el balón acababa en las botas de la zaga. Tres minutos después Juancho percutía de nuevo por banda izquierda y Pablo Álvarez remataba en semifallo muy desviado.

En el 77, Ángel Rodríguez movía banquillo para jugar con tres centrales. Dio entrada a Carlos Gutiérrez y... la primera en la frente. En la siguiente acción empataba el Ourense. Barbosa se internaba en el área, le ganaba la distancia suficiente a su par, el recién ingresado al campo Carlos Gutiérrez, y centraba para que De Prado enviara a la red. Y así empataba el Ourense. Y con el empate los nervios y la desconfianza porque el empate no le valía a los rojillos.

No obstante, la fortuna, que en muchas ocasiones es amiga del que lo intenta, se alió con los sorianos. En el 86, Juancho robaba en tres cuartos de cancha y filtraba un balón al área para que llegara Dani García ante la salida del portero. No llegaron ni uno ni otro y lo que era un pase se acabó colando en la portería gallega. 2-1, de nuevo el resultado, lo verdaderamente importante, encarrilado. Apenas ocurría nada en el descuento quedándose los tres puntos en casa.