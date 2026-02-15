Heraldo-Diario de Soria

Fútbol / Segunda Federación

CD Numancia 2 vs UD Ourense 1: Casi 200 fotos del partido y la afición

El Numancia vence con un golpe de fortuna en lo que supone una bocanada de aire para los de Ángel Rodríguez

Alegría numantina en el gol de Juancho

Alegría numantina en el gol de JuanchoMARIO TEJEDOR

Mario Tejedor
Soria

Sea como fuere, tres puntos de oro para los rojillos, que pese a ello aún siguen fuera del play off. 

Goles de Néstor Lucas y Juancho, y una muy necesaria subida de moral para hacer frente al próximo partido de liga ante el Deportivo Fabril.

Una victoria del CD Numancia para coger aire y seguir luchando a por la fase de ascenso

MARIO TEJEDOR

Numancia 2 - Ourense 1

