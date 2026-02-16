La promoción, una pelea abierta

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se impuso el pasado domingo al Ourense y se mantiene vivo en la pelea por los puestos de promoción. Los rojillos tratarán de confirmar que ese triunfo supone un punto de inflexión en su mejoría en la visita que tiene lugar este domingo a la Ciudad Deportiva de Abegondo para enfrentarse al Deportivo Fabril, segundo clasificado.

El equipo de Ángel Rodríguez superó al UD Ourense en un choque en el que los rojillos, generosos en el esfuerzo, se mostraron solventes durante parte del compromiso al rondar la portería rival y no pasar grandes apuros atrás. Fue así hasta un empate que generó ciertas dudas y que se solventó, no sin fortuna, con el segundo gol y la victoria final. El resultado permite al equipo de Ángel Rodríguez mantenerse vivo en la lucha por estar en la zona de promoción, una pelea en la que se vio beneficiado por algunos de los resultados de la jornada.

Esa victoria permite al equipo situarse a dos puntos de la zona de promoción cuyo último puesto ocupa un Coruxo que perdió en su casa ante el Valladolid Promesas. El Coruxo se antoja en estos momentos junto al Salamanca, que venció en Ávila, el Ourense y el Bergantiños, que perdió en casa, los principales rivales del Numancia por uno de esos puestos que dan derecho a jugar la promoción. Estos equipos están separados en la tabla por apenas seis puntos por lo que encadenar o no dos triunfos seguidos es la diferencia de estar o no en puestos de play off. Gimnástica Segoviana, tercera pero con un partido menos, lucha por mantenerse en zona de promoción y no puede descartarse a un Real Ávila al que le pasan factura las tres derrotas consecutivas que acumula. Oviedo Vetusta y Fabril tienen sobre el papel una ventaja cómoda al frente de la tabla y solo un descalabro podría sacarles de esos puestos.

Al finalizar el encuentro, Ángel Rodríguez deseaba que la victoria ante el Ourense supusiera un punto de inflexión en la trayectoria del equipo. Este fin de semana será una buena oportunidad para confirmar si es así o no. Los rojillos tienen este domingo la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa en el partido que le mide al segundo clasificado. Una victoria confirmaría esa mejoría más allá del espaldarazo anímico que supondría para el grupo.

El filial deportivista está demostrando una gran regularidad esta temporada y de ahí su segundo puesto en la tabla, empatado a puntos con el Oviedo Vetusta, tras el empate ante Luanco. El segundo mejor local de la competición con 23 puntos conseguidos de 33 posibles (un punto más que el Numancia que suma 22 de 36), unos datos que confirman que Abegondo no es un escenario inexpugnable.