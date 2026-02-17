La defensa del Numancia se convierte en intocable

Alain García, uno de los destacados ante el Ourense, es fijo en el lateral derecho de la defensa.Mario Tejedor

Publicado por Félix Tello Soria

La defensa del C.D. Numancia se puede decir de carrerilla porque en las últimas jornadas, prácticamente desde que comenzó 2026, no ha sufrido variaciones ni en su dibujo ni en los protagonistas que la integran. Alain García, De Frutos, Olivera y Fermín son los hombres de confianza del míster Ángel Rodríguez y ello hace que jugadores como Marcos Sánchez, Bonilla, Carlos Gutiérrez y San Vicente no estén teniendo oportunidades en la titularidad.

Ángel Rodríguez está contento con el rendimiento defensivo de su equipo y ello lo expresaba en sus últimas ruedas de prensa y lo está reflejando con hechos. El técnico viene reconociendo que el problema del Numancia es la falta de gol y cuando da a conocer su alineaciones es la línea defensiva la que no está sufriendo alteraciones.

La última vez que el Numancia actuó con tres centrales fue en el primer partido del año 2026 cuando Ángel Rodríguez apostaba por De Frutos, Carlos Gutiérrez y Danese. Los carriles eran para Alain García y para Fermín. Desde entonces, y han pasado seis jornadas, el dibujo es una línea de cuatro en la que los actores son prácticamente los mismos.

El pasado domingo, en la victoria ante el Ourense, la zaga numantina la integraron Alain García, De Frutos, Olivera y Fermín. Cierto es que en la segunda parte Ángel Rodríguez apostaba por meter a un central más, que fue Carlos Gutiérrez, y cambiaba los laterales al dar entrada a Carlos Sánchez por Alain García en el lateral derecho y a Bonilla por Fermín en el costado izquierdo.

En la jornada anterior en Salamanca, el entrenador leonés comenzó y terminó con estos cuatro futbolistas en la línea de retaguardia. Los mismos que fueron titulares en la derrota contra el Lealtad, aunque con el objetivo de voltear el marcador ya en la segunda parte volvió a cambiar los dos laterales dando entrada a Marcos Sánchez y a Bonilla, dos jugadores más ofensivos que lo que puedan ser Alain García y Fermín.

En Segovia ya jugaban estos cuatro defensas desde el principio hasta el final del choque en el campo de La Albuera. El Numancia tenía un buen rendimiento defensivo sacando un empate a cero en un escenario complicado como es el segoviano.

Siete días antes, en el triunfo por 2-1 contra el Bergantiños en Los Pajaritos, jugaba Bonilla de titular en el lateral izquierdo, aunque la explicación fue Fermín había visto en la jornada anterior ante el Rayo Cantabria la quinta tarjetas amarilla y tenía que cumplir un partido de sanción.

En el empate a cero en el feudo del Rayo Cantabria, que era el segundo partido del nuevo año tras la derrota en casa ante el Oviedo, Ángel Rodríguez apostaba por una defensa que desde aquellos primeros días de enero está teniendo continuidad. Son los intocables del míster, que siempre ha creído que los equipos se deben construir desde atrás hacia adelante.

Una defensa de carrerilla que hace que varios jugadores como Marcos Sánchez, Bonilla, Carlos Gutiérrez o San Vicente estén esperando su oportunidad. En el caso de San Vicente es, junto con Hans Peralta, el único integrante de la plantilla numantina que todavía no se ha estrenado con la camiseta rojilla. Dos refuerzos de invierno que de momento no han tenido protagonismo en las filas sorianas. El pasado fin de semana ambos estuvieron en la citación, pero no tuvieron minutos.