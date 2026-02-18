El Numancia podrá contar con Álex Gil y Héctor Peña para el partido ante el Fabril

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia regresó a los entrenamientos para preparar el partido del domingo ante el Deportivo Fabril y sobre el césped de la Ciudad Deportiva se pudo ver a Álex Gil y a Héctor Peña completando la sesión con el resto del equipo. El que trabajó al margen fue Jony, que seguirá siendo baja para el choque en Abegondo. Tampoco estará Álex Escardó al tener la baja médica.

Álex Gil realizaba un gran partido en la victoria por 2-1 ante el Bergantiños siendo claro protagonista en las acciones ofensivas de los rojillos. De sus botas nacía el 2-1 de Jony al ganar la línea de fondo y por la banda derecha fue un auténtico quebradero de cabeza para la defensa gallega.

El enfrentamiento ante el Bergantiños parecía que iba a ser el punto de inflexión para un Álex Gil que no estaba rindiendo como se esperaba de él cuando fue fichado en invierno. Sin embargo, una inoportuna lesión muscular truncaba el crecimiento del extremo, que se ha perdido los últimos cuatro compromisos de los sorianos. Álex Gil ha sido baja ante Gimnástica Segoviana, Lealtad, Salamanca y Ourense y podría reaparecer con la camiseta rojilla este domingo en el duelo ante el Fabril.

Héctor Peña, por su parte, sufría una microrrotura muscular en el enfrentamiento contra el Lealtad y en principio estaría a disposición de Ángel Rodríguez para el choque de este domingo en Abegondo.

El que no estará en la Ciudad Deportiva coruñesa es Jony, que se sigue recuperando de la lesión muscular que sufría el pasado 25 de enero en la segunda parte del encuentro ante la Gimnástica Segoviana. El goleador volvería a los terrenos de juego en la jornada 25 en la que el Numancia recibirá al Burgos Promesas en Los Pajaritos.