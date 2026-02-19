La contrarreloj del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia tiene una contrarreloj por delante para ver si le puede dar tiempo a luchar por el ascenso directo cuando restan once jornadas de Liga, aunque el primer objetivo debe ser asegurar un play off que tiene a dos puntos de distancia. El primer paso es ganar este domingo al Fabril en uno de los seis partidos que le quedan a domicilio en el presente curso.

El ascenso directo está muy lejano ya que tanto el propio Fabril como el Oviedo Vetusta aventajan a los sorianos en nada menos que diez puntos. El primer paso para creer en esta opción es ganar en la matinal del domingo al filial del Deportivo de la Coruña y esperar al marcador del conjunto ovetense en Villaviciosa ante un Lealtad de Villaviciosa que se juega la permanencia en la Segunda Federación.

Esta jornada 24 se antoja vital para cifrar los objetivos de un Numancia que como mínimo tiene que entrar en la promoción de ascenso. El Coruxo gallego con 38 puntos marca la frontera del play off en una recta final del campeonato en la que el Numancia está obligado a tener pocos fallos, especialmente en los partidos en Los Pajaritos.

Tras el desplazamiento de este fin de semana a Abegondo, el Numancia iniciará el mes de marzo recibiendo a un Burgos Promesas que desde la penúltima posición cada vez tiene más complicada la permanencia. Después tocará viajar a los anexos del José Zorrilla para medirse las caras a un lanzado Valladolid Promesas, que con tres victorias seguidas ha pegado un buen estirón en la clasificación para salir de los puestos de descenso.

Atlético Astorga y Sarriana completarán el mes de marzo del Numancia en casa y entremedio estará el desplazamiento al campo del Coruxo. Tres encuentros muy asequibles en Soria y exigencia importante a domicilio.

Abril comenzará fuerte para un Numancia que deberá rendir visita al terreno de juego del Oviedo Vetusta. Será un mes viajero para los sorianos ya que de los cuatro compromisos tres serán como visitantes. El Real Ávila será el único equipo que visitará Los Pajaritos en abril ya que después los rojillos tendrán dos salidas a los feudos de Sámano y Langreo. Serán dos desplazamientos asequibles ya que el Sámano tiene ya pie y medio en Tercera Federación y el Langreo está en descenso.

El curso en su fase regular se cerrará en Los Pajaritos el primer fin de semana de mayo con la visita del Marino de Luanco. Para ese domingo 3 de mayo habrá que ver dónde está el Numancia y si le habrá dado tiempo para neutralizar la gran distancia que tiene con el liderato. 33 puntos pendientes que no le permiten fallos al equipo entrenado por Ángel Rodríguez en su idea de pelear por el ascenso directo.