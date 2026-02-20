Ángel Rodríguez asegura que el Numancia está "capacitado para ganar al Fabril"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

"Estamos capacitados para ganar al Fabril en un partido que servirá para saber dónde estamos". Esta frase de Ángel Rodríguez refleja a la perfección la relevancia del desplazamiento que tiene el C.D. Numancia este domingo a Abegondo para medir las aspiraciones del equipo hasta final del curso. Y es que una victoria rojilla supondría un espaldarazo moral mientras que todo lo que no sea sumar los tres puntos obligaría a pensar únicamente en buscar una plaza para el play off de ascenso.

El entrenador numantino comenzaba su comparecencia de prensa valorando el estado de su equipo tras el triunfo de la pasada jornada ante el Ourense e indicaba que "el conjunto está subiendo el nivel y ante un rival directo realizamos una buena primera parte para poder haber dejado sentenciado el encuentro".

Ourense ya es pasado y ahora los cinco sentidos están en dar continuidad a la trayectoria victoriosa en un escenario "complicado" como es el feudo del Fabril, colíder con el Oviedo Vetusta en el Grupo 1. "Estamos capacitados para ganar al Fabril. Será un partido difícil para saber dónde estamos", comentaba el míster. Una capacidad que se debe basar en "defender bien y saber administrar el balón cuando lo tengamos". Ángel quiere un Numancia "agresivo y valiente" para superar al filial deportivista y así recortarle distancias para dejarlo a siete puntos en la clasificación.

Mantener el tono defensivo y ser más eficaces en ataque para vencer en tierras gallegas. "Somos mejor equipo cuando más arriba apretamos, aunque entiendo que es difícil apretar durante los noventa minutos", señalaba el técnico, quien tiene claro que "el enfrentamiento ante el Fabril no va a marcar la temporada". Ángel Rodríguez también echaba la mirada atrás para recordar el choque de la primera vuelta ante los gallegos en el campo de Los Pajaritos. "Les regalamos los dos goles", afirmaba.

El leonés, que no quiso habla de suerte en los dos últimos encuentros ante Salamanca y Ourense, se refería al capítulo de altas y bajas del Numancia para este fin de semana y reconocía que recupera a Álex Gil, "un jugador que nos ha dado mucho", mientras que descartaba tanto la participación de Jony como la de Héctor Peña.

Ángel también valoraba la situación de dos centrocampistas como Moustapha y Cristian Delgado que están apercibidos con cuatro cartulinas amarillas. "A cualquier de los dos les vendrá bien perderse un partido". El míster dejaba entrever que Moustapha, que ha iniciado el Ramadán, podría forzar la quinta amarilla este domingo en la Ciudad Deportiva de Abegondo.

Los refuerzos de invierno fue otro de los temas propuestos en la rueda de prensa del entrenador rojillo, más concretamente se le cuestionó el hecho de que San Vicente, Peralta y Quiñónez no estén entrando en sus planes. "Estoy encantado con los tres y también con Escardó". Este último sigue teniendo la baja médica y no viajará a La Coruña este fin de semana.