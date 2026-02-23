El presidente del Numancia anuncia que se tomarán "medidas necesarias" tras los malos resultados

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El presidente del C.D. Numancia, Patricio de Pedro, anuncia "medidas y decisiones necesarias" tras los malos resultados del equipo que le han llevado a estar a cuatro puntos de la zona de play off de ascenso. El dirigente rojillo pide "perdón a la afición" y apuesta por la unidad para entrar en la promoción a Primera Federación "en las diez finales que quedan".

De Pedro da por perdido el ascenso directo al convertirse en una "utopía". También asegura que "por encima de directivos, técnicos, jugadores y empleados, está el C. D. Numancia de Soria, su escudo y su afición".

Carta abierta del presidente del Numancia

"Queridos aficionados

Me dirijo a vosotros en estos momentos porque no está siendo la temporada que todos esperábamos, ni ayer disputamos en La Coruña el partido que nos hubiese gustado. Por eso quiero empezar estas líneas pidiendo perdón a toda la afición en general y a los seguidores numantinos desplazados a Galicia este domingo en particular.

Soy consciente de que, por encima de directivos, técnicos, jugadores y empleados, está el C. D. Numancia de Soria, su escudo y su afición, y es por ello por lo que para poder llevar a este Club a dónde se merece, tomaremos las medidas y decisiones necesarias con la única intención de no perjudicar a nuestro querido Numancia.

Entendemos que en estos momentos el ascenso directo se ha convertido en una utopía, pero Numancia no se rinde y aún tenemos una puerta abierta para el ascenso que pasa por el playoff, para lo cual quedan 10 finales y ahí es dónde necesitamos estar todos unidos".