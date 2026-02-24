El crudo invierno del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha dicho adiós al ascenso directo y en estos momentos el objetivo es la clasificación para el play off después de un invierno muy crudo para sus intereses. Los números rojillos en los últimos tres meses son tan decepcionantes como inesperados al haber sumado únicamente nueve puntos de los últimos treinta que se han disputado. El balance es de sólo dos victorias, tres empates y hasta cinco derrotas.

Una cifras insostenibles para optar a la primera posición de la clasificación y que ningún equipo puede aguantar si quiere dar el salto directo a Primera Federación sin tener que pasar por la promoción de ascenso. La derrota del pasado fin de semana ante el Deportivo Fabril fue un 'baño de realidad' para un Numancia que ya sólo mira a la quinta plaza para intentar salvar la temporada.

Los males del Numancia, iniciando su trayectoria descendente, arrancaban precisamente ante el Deportivo Fabril en la primera vuelta a mediados de diciembre. El equipo de Ángel Rodríguez había ganado y goleando al Ourense en la jornada anterior y recibía al filial deportivista con la opción de dormir líder en caso de victoria. Se perdía 1-2 y ahí se empezaba a desmoronar el castillo de naipes rojillo.

A la derrota ante el Fabril se sumaban otros dos batacazos contra Atlético Astorga y Oviedo Vetusta y el Numancia comenzaba a distanciarse de la primera posición. La mala racha sin sumar se rompía empatando en el campo del Rayo Cantabria mientras que la victoria ante el Bergantiños devolvía la esperanza de poder levantar el vuelo. El empate en Segovia se dio por bueno, pero la derrota en Los Pajaritos contra el Lealtad de Villaviciosa tumbaba la posibilidad de reaccionar de los sorianos. Otro empate en Salamanca y victoria ante el Ourense con poco brillo para volver a perder ante el Fabril.

El 2-1 en Abegondo era definitivo e incluso el presidente Patricio de Pedro reconocía que pensar en el ascenso directo era "una utopía". Mal resultado y mal juego de un Numancia que fue un equipo pequeño ante un Fabril muy superior.

El Numancia no ha llegado a sumar un tercio de los puntos que ha disputado y el balance de goles es de ocho a favor y once en contra. A partir de ahora restan diez jornadas para el final de Liga hasta que llegue el primer fin de semana de mayo. El Burgos Promesas será el próximo rival y para no perder el tren de la promoción de ascenso es obligatorio que los tres puntos se queden en Los Pajaritos.