Escardó recibe el alta médica, entrena con el Numancia y estará disponible ante el Burgos B

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Buenas noticias para el C.D. Numancia ya que Álex Escardó ha recibido el alta médica y estará disponible para la jornada de este domingo en la que el C.D. Numancia recibe la visita del Burgos B en el campo de Los Pajaritos. Ángel Rodríguez podrá contar con uno de los refuerzos de invierno para darle forma a su línea ofensiva.

Escardó se ejercitó este jueves con el resto de sus compañeros en la sesión que se llevaba a cabo en el campo de Los Pajaritos y si el míster lo considera conveniente podrá volver a enfundarse la camiseta rojilla.

El jugador malacitano, que llegaba al Numancia el pasado mes de enero procedente del Juventud Torremolinos de Primera Federación, debutaba con los colores rojillos en la jornada 20 con motivo del choque que se jugaba en Segovia. Escardó saltaba al terreno de juego en la segunda parte -minuto 46- sustituyendo a Néstor Lucas y en el campo de La Albuera ya dio muestras de su calidad.

Al fin de semana siguiente jugó los noventa minutos ante el Lealtad de Villaviciosa en Los Pajaritos y su última presencia con la zamarra numantina fue en el Estadio Helmántico ante el Salamanca, encuentro en el que actuó durante los primeros 71 minutos para ser sustituido por Pablo Álvarez.

Tras el compromiso en la capital charra, Escardó era baja médica y se perdía los encuentros ante el Ourense y el Deportivo Fabril. Ante el Burgos B estará ya a disposición de Ángel Rodríguez.