El filial rojillo visita tierras de León

En el Grupo VIII de Tercera División el Numancia B se desplaza este sábado hasta tierras leonesas para, a partir de las 16.30 horas, medirse a La Virgen del Camino en un encuentro en el que los jóvenes jugadores del equipo soriano intentarán sumar tres puntos que les saque de la zona de descenso.

El filial numantino acumula tres derrotas consecutivas, una trayectoria que le ha vuelto a situar en esa zona de descenso. Tiene a varios rivales, Mojados o Atlético Bembibre, a tres y cuatro puntos por lo que debe pelear por un triunfo que le mantenga en la lucha por la salvación.

La Virgen del Camino ocupa una cómoda octava plaza en la clasificación con 35 puntos tras haber ganado sus dos últimos compromisos. El pasado fin de semana superaba por 0-1 al Cristo Atlético.