Numancia B vs Mansillés (fotos)

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
24.02.2026 | 13:44
Actualizado:
24.02.2026 | 13:44
El
Numancia B necesitaba sumar los tres puntos para intentar salir de la zona de descenso y poder mantener la categoría 3ªRFEF tras lograr subir la pasada campaña, sin embargo, el Atlético Mansillés se llevó los puntos de la Ciudad Deportiva Francisco Rubio.
El
Almazán, compañero soriano de categoría, tampoco pudo pasar del empate ante el Mojados en una jornada aciaga para los intereses locales.
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés
Derrota por la mínima de los sorianos ROHICU
Numancia B vs Mansillés