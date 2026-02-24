Heraldo-Diario de Soria

Numancia B vs Mansillés (fotos)

Los numantinos ven un poco más complicado mantener la categoría

Derrota por la mínima de los sorianos

Derrota por la mínima de los sorianos

Mario Tejedor
Mario Tejedor
Soria

El Numancia B necesitaba sumar los tres puntos para intentar salir de la zona de descenso y poder mantener la categoría 3ªRFEF tras lograr subir la pasada campaña, sin embargo, el Atlético Mansillés se llevó los puntos de la Ciudad Deportiva Francisco Rubio. 

El Almazán, compañero soriano de categoría, tampoco pudo pasar del empate ante el Mojados en una jornada aciaga para los intereses locales.

tracking