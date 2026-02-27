Gexan se desvincula del Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia y Gexan Elosegui han llegado a un acuerdo para que el futbolista se desvincule de la entidad soriana. El guipuzcoano recibía la semana pasada el alta médica de la grave lesión sufrida la temporada pasada en Los Pajaritos.

Gexan Elosegui ha dejado de ser jugador rojillo, tal y como informó el C.D. Numancia, tras una temporada y media en sus filas. Recaló en el Numancia la temporada pasada procedente de la S.D. Logroñés y bajo la tutela de Aitor Calle disputaba 14 encuentro.

El pasado 30 de marzo, en el encuentro ante la Gimnástica Torrelavega, se lesionaba de gravedad, una dolencia de la que se ha estado recuperando hasta la semana pasada, cuando recibía el alta médica tal y como han informado desde Mariano Vicén.