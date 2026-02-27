Ángel Rodríguez: "Nos quedan diez finales"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, ha reconocido en rueda de prensa que a su equipo le quedan «diez finales», hasta final de temporada y mostró su confianza en que, en caso de obtener varios resultados positivos, el equipo «va a tirar para arriba».

Al C.D. Numancia le quedan diez partidos para finalizar la fase regular, diez encuentros en los que está en juego terminar la temporada de la forma más digna posible, disputando el play off para intentar regresar a Primera Federación. Ángel Rodríguez reconocía en este sentido en su comparecencia semanal que al equipo le quedan «diez finales»: «Ahora nos quedan diez partidos, nos quedan diez finales y hay que afrontarlas todas con la mayor intensidad y garantía. En casa tenemos que volver a ser un equipo fuerte, un equipo que intente sumar de tres».

«Sí queremos entrar en play off es evidente que tenemos que sumar de tres. Es evidente que tenemos que enganchar partidos con victorias y pasa por conseguir la primera contra el Burgos B. Parece que el calendario, no es que sea más asequible porque no hay rival fácil, pero somos un equipo que está confiado en que, si gana al Burgos, y luego va a Valladolid y vuelve a sumar, el equipo va a tirar para arriba porque además empezamos a recuperar gente, jugadores que van a ser muy importantes en este tramo final», añadía el preparador numantino quien incidía en la idea de que «si queremos estar en la zona de play off cuanto antes, no nos vale ganar solo un partido si no de forma continuada».

El preparador de los sorianos, que expresaba que el grupo está concienciado de esta situación, mostró igualmente su respeto por el rival que este fin de semana hay enfrente ya que «la experiencia me hace tenerle más respeto a los rivales que están abajo porque ya hemos visto que los tropiezos los hemos cometido con rivales de la zona baja». Sobre el filial burgalés indicaba es un equipo con algún cambio con respecto al de la primera vuelta, no deja de ser un conjunto «con buen trato de balón», y alegre en ataque por lo que destacó la importancia de no dejar gente descolgada en acciones ofensivas. «Es un rival que seguramente hace cosas peores que otros y por eso está en esa zona pero es un rival la que hay que respetar. Si afrontamos el partido con el máximo respeto estaremos más cerca de conseguir la victoria», explicaba.

Ángel Rodríguez afirmó que la semana de trabajo está siendo y buena y más cuando empieza a recuperar jugadores que están llamados a ser importantes en el tramo final de temporada. En este sentido, recupera a Álex Escardó para este domingo mientras que tiene la duda de Jony, duda que se despejará entre hoy y el partido. En cualquier caso, la consigna con el ariete riojano es no forzar la situación, «no echarlo al ruedo y que recaiga», al tratarse de un jugador «fundamental», en el equipo. Héctor Peña es la única baja para el domingo.

Cuestionado sobre la afición, sobre un mensaje para la grada, indicaba que se está trabajando para hacerlo lo mejor posible, que «el objetivo lo podemos conseguir», algo que pasa por ganar en casa y luego sumar fuera. «No tengo ningún reproche para nadie, han estado durante todo el año muy cercanos a nosotros y tenemos que darle lo que les hemos dado algún tramo de la temporada», en relación a la Copa del Rey y otra fase anterior de este curso ya que, de ser así, «no tengo ninguna duda de que nos va a apoyar».