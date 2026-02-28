El Numancia B logra un triunfo vital en su lucha por la permanencia

Publicado por Jesús Burgos / Área 11 La Virgen del Camino Creado: Actualizado:

Victoria de mucha importancia para el filial del Club Deportivo Numancia en su lucha por salir de los puestos de descenso y mantenerse en la categoría. Un triunfo de vital importancia para sus aspiraciones que permite a los numantinos reencontrarse con los tres puntos gracias a un partido que se puso de cara desde muy pronto con un tempranero tanto que los visitantes supieron aguantar gracias a un trabajo en defensa muy sólido.

A tres puntos de salir de la zona de descenso y después de caer por la mínima en casa y encadenar tres derrotas consecutivas, el Club Deportivo Numancia de Soria SAD ‘B’ llegaba a la vigesimocuarta jornada del Grupo VIII de la Tercera Federación con la obligación de sumar tres puntos en su objetivo por mantenerse en la quinta categoría del fútbol español. Sin embargo, visitaba a un Club Deportivo La Virgen del Camino en un buen momento tras dos victorias seguidas y con otro objetivo muy distinto al de los numantinos, colarse entre los puestos de ascenso. Por lo que se preveía un partido muy difícil para los de Freddy Yordy Vera, pero nada más lejos de la realidad. El filial numantino arrancó el partido con el pie derecho.

Con tan solo tres minutos jugados de tiempo reglamentario, Daichi Antonio Ishizuka logró batir a Martínez para abrir el marcador de Los Dominicos. Un tanto que permitió empezar con buen pie un partido que no se presuponía nada fácil y donde, después de gol, reinó la igualdad y el intercambio de golpes de un lado y otro. Sin embargo, la defensa visitante se mostró sólida y muy concentrada y, aunque los locales llegaban, nunca se vio superada por completo durante la primera parte.

En el segundo tiempo La Virgen del Camino subió una marcha en busca de lograr el empate, pero de nuevo un buen arranque tras el descanso permitió a los numantinos ampliar distancias y poner el 0 a 2 en el marcador gracias a un tanto de Álvaro Neves. Tan solo habían pasado cinco minutos desde la reanudación y quedaba aún por delante mucho partido, pero los de Soria realizaron un partido muy serio y no permitieron que los locales se metieran en el partido en ningún momento. Incluso, pudieron ampliar la ventaja pero la falta de puntería y una gran actuación del guardameta visitante impidieron un resultado mayor.

De esta forma, el Numancia suma una victoria tras tres derrotas consecutivas y se lleva tres puntos a domicilio vitales para salir de la zona de descenso y depender de sí mismos. La semana que viene recibirán a la Unión Deportiva Santa Marta de Tormes en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio.