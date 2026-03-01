Ángel Rodríguez: "Nuestra segunda parte ha sido mala y eso no se le esconde a nadie"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, aseguró irse del campo con «sabor agridulce», por las dos caras ofrecidas por su equipo subrayando que, si quieren estar arriba a final de temporada, deben mejorar con balón.

«De las diez finales ganamos la primera. Hemos hecho una primera parte buena, una segunda parte mala. Te quedas con la jugada de última hora de Iván pero no con el resto del partido», comenzó señalando. El preparador numantino añadía: «Salgo con sabor muy agridulce por la segunda parte, no haber sabido jugar contra diez. Hemos estado con dudas, espesos con balón. No creo que seamos un equipo virtuoso con balón pero tampoco somos un equipo torpe, lo hemos demostrado contra rivales de mayor envergadura».

El técnico señalaba que el público puede «hace lo que estime oportuno», así que no se puede achacar a esa presión y subrayaba: «Tenemos que mejorar mucho para estar arriba, nuestra segunda parte ha sido mala y eso no se les esconde a nadie». «Si queremos estar arriba, si queremos ser un equipo sólido tenemos que mejorar mucho con balón. El equipo se atasca con balón, necesita más personalidad, darle pausa cuando toca, tener una lectura de partido distinta, no solo sacar los partidos con meter la pierna, para eso se requiere de calidad, de personalidad, de jugadores que digan aquí estoy yo y eso es lo que tiene que empezar a aflorar en el equipo», explicó el preparador del equipo soriano.

La opinión de Álex Albístegui

El técnico del Burgos Promesas, Álex Albístegui, no puso ningún pero al trabajo de su equipo en Los Pajaritos y afirmó no sentirse respetado por la labor arbitral, en referencia a la expulsión de William.

«Me voy con sensación de honor con el equipo. Creo que en los 90 minutos, sobre todo en la primera parte, el Numancia ha estado un poco mejor que nosotros. Nos hemos mantenido de pie en la primera parte, hemos tenido una ocasión clarísima, doble ocasión clarísima con cero a cero. Han hecho el 1-0 en una primera parte donde creo que el Numancia ha sido un poco mejor que nosotros pero sin esa sensación de estar sometido. Una primera parte normal entre un equipo que va a a estar arriba y uno que está penúltimo en la tabla. La segunda parte, con diez jugadores, creo que es muy buena. Con sensación de honor, de seguir haciendo cosas bien en incluso generar esa ocasión clarísima. Por una parte sensación de honor», comenzó señalando el técnico.

Albístegui aseguró no sentirse «respetado», en referencia a una actuación arbitral sobre la que no le gusta hablar. «Nos hemos quedado con diez con durante 40 minutos por dos faltas en ataque. Me hubiera gustado ver Juancho hace dos acciones así, el Numancia se hubiera quedado con diez», expresó para recordar que no le gusta hablar del arbitraje, que nunca lo ha hecho, ya que es una labor difícil que nadie facilita añadiendo que cometen errores como los comete él y los jugadores.