Iván Martínez, el mejor refuerzo del Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Iván Martínez salvaba los muebles el pasado domingo ante el Burgos B con una gran parada que permitía al C.D. Numancia mantener la renta de un gol para después sentenciar en el añadido. El portero es fijo bajo los tres palos rojillos desde su estreno el pasado 18 de enero ante el Bergantiños para ser, de lejos, el mejor refuerzo numantino en el mercado de invierno. Lo ha jugado todo para convertirse en un valor seguro para el conjunto entrenado por Ángel Rodríguez.

Su debut con los colores del Numancia no fue fácil ya que en sus primeros minutos en la portería de Los Pajaritos encajaba un gol ante el Bergantiños en el que tal vez pudo hacer algo más. Estreno con mal pie del que se supo sobreponer el meta murciano para ganarse la titularidad indiscutible en el arco de los sorianos.

Iván Martínez ha disputado un total de siete encuentros con el Numancia y desde su llegada el marco rojillo ha ganado en seguridad. Un arquero sobrio y con buenos reflejos que en el juego aéreo también da confianza a sus defensas. Además del partido ante el Bergantiños, el meta ha defendido la portería ante Gimnástica Segoviana, Lealtad de Villaviciosa, Salamanca, Ourense, Deportivo Fabril y el pasado fin de semana contra el Burgos B. Ha encajado media docena de goles dejando su portería a cero a domicilio ante la Gimnástica Segoviana y en Los Pajaritos frente al filial del Burgos.

Sin lugar a dudas, de los seis refuerzos del Numancia en el mercado de invierno es el que está teniendo más protagonismo en los planes de Ángel Rodríguez al haber disputado un total de 630 minutos sobre el terreno de juego en estas últimas siete jornadas de Liga. Lo ha jugado todo para tener unas estadísticas muy superiores a las de los otros fichajes en el mercado de invierno.

El siguiente refuerzo en la ventana invernal con más minutos es Pablo Álvarez con cinco partidos jugados y tres titularidades para acumular 264 minutos. El centrocampista cedido por el Real Avilés se estrenaba como rojillo ante el Lealtad de Villaviciosa y en las tres últimas jornadas ha sido titular. Ha marcado un gol.

El caso de Álex Escardó, que el pasado domingo ya regresaba a la convocatoria, es diferente al haber estado dos semanas apartado del equipo por baja médica. El andaluz ha participado en tres encuentros, dos de ellos como titular y acumula 2023 minutos. Luis Quiñónez suma 66 minutos después de su participación el pasado fin de semana ante Burgos B y el otro compromiso en el que tuvo protagonismo fue ante la Gimnástica Segoviana en La Albuera. San Vicente y Hans Peralta siguen sin estrenarse con la elástica numantina.