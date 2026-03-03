Un Numancia lastrado a domicilio

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia viaja este sábado a Valladolid para medirse, a partir de las 17.00 horas, al Real Valladolid Promesas. Lo hace con el objetivo de sumar una victoria que, si el resto de resultados acompañan, le permitan colarse nuevamente en zona de promoción de ascenso y sienten las bases de una mejoría. Lo hace igualmente con el objetivo de sumar tres puntos que rompan con la trayectoria del equipo a domicilio, una trayectoria que ha lastrado su posición en la clasificación.

El equipo que dirige Ángel Rodríguez cumplirá precisamente el próximo sábado tres meses desde que firmó su última victoria lejos de casa. En la jornada 14 de competición, el pasado 7 de diciembre, los rojillos superaban al U.D. Ourense en O Couto. Aquel triunfo situaba al equipo en la segunda posición de la tabla a un punto del liderato que ocupaba la Segoviana. Y los rojillos eran el séptimo mejor visitante de la competición, 11 puntos conseguidos de 21 posibles, tres menos que el segundo mejor visitante de todos, el Fabril.

Desde entonces, los rojillos no ha vuelto a ganar lejos de Soria. En la jornada 16, perdían en La Eragudina ante el Atlético Astorga (1-0); ya en la 18, empataban a cero ante el Rayo Cantabria e idéntico resultado obtenían en la jornada 20 en su visita a Segovia. En la jornada 22, el pasado 8 de febrero, los rojillos empataban a un gol en El Helmántico mientras que en su último desplazamiento cedían por 2-1 ante el Fabril. En otras palabras, de 15 puntos posibles ha firmado tres con un balance de dos goles a favor en los últimos cinco desplazamientos.

Como local, pese a las derrotas sufridas, los de Ángel Rodríguez se mantienen como el tercer mejor equipo del Grupo 1 con 25 puntos en casa, uno menos que Segoviana y Fabril, que lideran ese ranking como locales. Ahora bien, como visitante han retrocedido bastante desde el mes de diciembre tras sumar esos tres puntos de 15 posibles.

El Numancia es en estos momentos el duodécimo mejor visitante del Grupo 1 o, dicho de otra manera, el séptimo peor visitante de los 18 equipos tras sumar 14 de 36 posibles. Su balance a domicilio desde el pasado 7 de diciembre es uno de los peores de todo el grupo y de ahí que haya sido un lastre en los últimos meses y de ahí también la necesidad de corregirlo para tener ganar enteros de cara a colarse en play off en las últimas nueve jornadas de competición.

Desde el pasado mes de diciembre, solo el Sámano, colista, tiene peor bagaje que los rojillos lejos de casa. El equipo cántabro ha firmado un punto a domicilio (Empate a dos ante el Real Valladolid Promesas) en los últimos tres meses frente a los tres de los rojillos. Un punto más, cuatro, ha sumado en este periodo el Burgos Promesas tras ganar vencer al Sámano (1-2) y empatar ante el Ourense. Ya con seis puntos se encuentran equipos como la Sarriana o la Gimnástica Segoviana. En este sentido, el Real Oviedo Vetusta ha firmado 13 puntos lejos de casa en ese periodo y llaman la atención los 10 firmados por un equipo de la zona de descenso como el Lealtad, los mismos que el Atlético Astorga, unos números que ha permitido al equipo maragato salir de la zona de descenso en las últimas jornadas.

Ganar este sábado en los Anexos del José Zorrilla y corregir esta trayectoria será uno de los objetivo del conjunto soriano este fin de semana. Para ello, el técnico no podrá contar por sanción con Moustapha, si bien jugadores ofensivos como Jony o Álex Gil habrán acumulado una semana más de trabajo con el grupo. La plantilla del Numancia tiene este sábado jornada de descanso y regresan este miércoles a los entrenamientos con la vista puesta en el compromiso ante el filial albivioleta.