Ángel Rodríguez: «No se puede conceder el gol por falta de compromiso»

Ángel Rodríguez, entrenador del CD Numancia, analizó con firmeza y claridad el empate sufrido en Valladolid: «Hemos empezado el partido dominando y haciendo lo que tocaba. Teníamos una buena lectura del juego y para nosotros era muy importante tener la posesión del balón y hacer que el juego transitara con fluidez», afirmó el míster, que tras el gol del Promesas era expulsado por protestar y gesticular con los brazos al colegiado.

«Cuando hemos robado y hemos podido correr, hemos generado peligro. En líneas generales ha sido un buen partido por parte de los dos equipos», añadió.

Sin embargo, el entrenador fue crítico con el desenlace del encuentro: «No se puede conceder la última acción por falta de compromiso. Tenemos que seguir peleando, porque esto no es más que un partido que nos deja un sentimiento de derrota». Rodríguez destacó el esfuerzo de su equipo, aunque lamentó el resultado: «Hoy hemos estado muy cerca de ganar, pero la realidad es que se nos ha vuelto a escapar. En estos partidos, si no tienes la concentración durante los 90 minutos, se te escapan».

«Les hemos permitido entrar en segunda línea y el jugador rival ha rematado solo. Es una pena porque el equipo ha hecho un trabajo formidable y que se nos vayan estos dos puntos nos fastidia, porque con ellos podríamos estar en zona de playoff». Finalmente, el técnico miró al futuro: «Tenemos otra final en casa, otro rival complicado para la próxima jornada».

Baraja

Javier Baraja, entrenador del Valladolid Promesas, se mostró satisfecho con el empate ante el C.D. Numancia y destacó la actitud de su equipo: «Estoy feliz porque nos llevamos un punto y el equipo compitió fantástico, a pesar de encajar un penalti tan pronto». Reconoció que el gol inicial condicionó el desarrollo del partido: «Tuvimos que adaptarnos a su juego y no fue un encuentro muy limpio en la segunda mitad, pero esta vez tuvimos la fe que en otras ocasiones nos ha faltado».

El técnico alabó la claridad de ideas del rival y la capacidad de su equipo para generar peligro: «Defendimos muy bien, presionamos arriba y tuvimos ocasiones claras que pudieron acercarnos al empate e incluso a la victoria». También valoró la contribución de los cambios realizados: «Aportaron energía, profundidad y nos permitieron mantener el ritmo en los minutos finales».

Baraja se mostró consciente de la última acción que permitió el empate: «Nos encontramos con esa jugada, pero podría haber sido otra, como la de Porras. En general, el equipo mostró carácter y competitividad hasta el final». Baraja explicó que «el punto sabe muy bien», pero analizando el partido, «puede que falte algo». «Con 0-1 nos hemos expuesto demasiado, nos han generado muchas transiciones en contra, pero las hemos defendido muy bien», confesó el míster de un equipo que sigue en la plaza de promoción de descenso.