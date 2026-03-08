El Numancia, víctima del 'gol del cojo' ante el Valladolid Promesas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia sufrió en sus propias carnes 'el gol del cojo' en el empate a uno ante el Valladolid Promesas. Un rival lesionado, en este caso el defensa central Arco, se quedaba de delantero para ser el verdugo rojillo con un impecable remate de cabeza ante el que no pudo hacer nada Iván Martínez en una acción mal defendida por la zaga soriana. Un tanto que dejaba helado al numantinismo cuando ya se saboreaban los tres puntos en los Anexos de Zorrilla.

El entrenador del Valladolid Promesas, Javier Baraja, relataba en su comparecencia de prensa los hechos en el tramo final del partido cuando Arco se quedaba como delantero: “Se le sube el gemelo, el colegiado da un minuto más y casualmente la mete él”. También calificó al jugador como “un gran cabeceador, a pesar de ser un central”. “Podía haber sido la de Porras o la de Yago, pero al final ha sido esa en el último suspiro y así de bueno que nos sabe el punto”.

El árbitro gallego Alberto Lago había añadido cinco minutos a los 90 reglamentarios y fue en la prolongación cuando al defensa Arco se le cargan los gemelos para tener que ser atendido por los servicios médicos sobre el terreno de juego. Partido parado y el colegiado añadía un minuto más, sesenta segundos que fueron fatídicos para un Numancia que veía como precisamente Arco anotaba el tanto de la igualada realizando las funciones de delantero centro.

El conocido popularmente como 'el gol del cojo' no permitía al Numancia sumar los tres puntos en Valladolid para poner fin a la sequía de victorias como visitante. Y es que para ver el último triunfo rojillo lejos de Los Pajaritos hay que echar la mirada tres meses atrás -concretamente el 7 de diciembre- cuando se ganaba en el campo del Ourense por 0-3.

La acción estuvo muy mal defendida por la zaga del Numancia ya que Arco remata a placer y libre de marca tras un balón peinado por un compañero. La defensa del Numancia pudo hacer algo más para evitar un empate que dejó una clara sensación de derrota en la expedición soriana.