Fútbol / Segunda Federación
El Numancia visitará al Oviedo Vetusta el 4 de abril a las 16.30 horas
El encuentro ante el filial carbayón es el que abrirá la jornada 30
El horario de la jornada 30 de Liga en la que el Numancia tiene que visitar el campo del Oviedo Vetusta ya se conoce y los rojillos tendrán que verse las caras contra el filial ovetense el sábado 4 de abril a partir de las 16.30 horas.
Un desplazamiento exigente para los numantinos ya que se verán las caras contra un rival que tiene fijado su objetivo en el ascenso directo a Primera Federación. Los cachorros carbayones están cuajando una temporada excelente y en estos momentos ocupan la primera posición con únicamente dos puntos menos que el líder, el Deportivo Fabril.
Este partido será el que estrene la jornada 30 en el Grupo 1 de Segunda Federación. En la primera vuelta en Los Pajaritos ganaba el Oviedo Vestusta 1-2 en el que fue el primer partido de este 2026.