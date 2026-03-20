El Numancia visitará al Oviedo Vetusta el 4 de abril a las 16.30 horas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El horario de la jornada 30 de Liga en la que el Numancia tiene que visitar el campo del Oviedo Vetusta ya se conoce y los rojillos tendrán que verse las caras contra el filial ovetense el sábado 4 de abril a partir de las 16.30 horas.

Un desplazamiento exigente para los numantinos ya que se verán las caras contra un rival que tiene fijado su objetivo en el ascenso directo a Primera Federación. Los cachorros carbayones están cuajando una temporada excelente y en estos momentos ocupan la primera posición con únicamente dos puntos menos que el líder, el Deportivo Fabril.

Este partido será el que estrene la jornada 30 en el Grupo 1 de Segunda Federación. En la primera vuelta en Los Pajaritos ganaba el Oviedo Vestusta 1-2 en el que fue el primer partido de este 2026.