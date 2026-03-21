El conjuro del Numancia para ahuyentar las malas meigas ante el Coruxo

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Dicen que ‘haberlas, haylas’ y el C.D. Numancia quiere ahuyentar en tierras gallegas todas las meigas que le están impidiendo ganar como visitante desde el pasado 7 de diciembre cuando, precisamente en Galicia, goleaba al Ourense. Ahora toca visitar al Coruxo, un rival directo en la lucha por la promoción que está cuajando una temporada sobresaliente teniendo en cuenta que su objetivo inicial era conseguir sin sobresaltos la permanencia en Segunda Federación. Un Coruxo en bache de resultados con tres derrotas seguidas a sus espaldas.

Un objetivo bastante más ambicioso era el del Numancia que de partida en el mes de septiembre apostaba por la primera posición para conseguir el ascenso directo a Primera Federación. Reto que ya está olvidado para centrarse en la clasificación para los play off. Para entrar dentro de los cinco primeros, partidos como el de hoy son vitales ya que enfrente estará un conjunto pontevedrés que es una amenaza y que en la primera vuelta ya asaltaba Los Pajaritos.

No es un desplazamiento sencillo a O Vao para este Numancia que necesita ganar en confianza después de los últimos resultados como visitante y como local. En la cabeza de los aficionados rojillos todavía escuece la derrota ante el Astorga y resuenan los ecos del empate en Valladolid cuando la expedición numantina ya estaba festejando los tres puntos en los Anexos de Zorrilla.

Ante el Coruxo se busca el punto de inflexión después de más de tres meses sin vencer lejos de Soria. Es el momento de lograr el triunfo a domicilio para matar dos pájaros de un tiro cuando la temporada regular empieza a entrar en su verdadera recta final.

De Ourense a Vigo, de 2025 a 2026, de diciembre a marzo en búsqueda de un triunfo que dé autoconfianza a un Numancia al que en determinados momentos le ha faltado convencimiento de sacar los partidos hacia adelante.

Ángel Rodríguez demanda una mayor atención en defensa para no cometer los errores de bulto de otras jornadas. La fiabilidad en la zaga se antoja fundamental para noquear a un Coruxo que paradójicamente presenta mejores números como visitante que cuando juega como local.

Alain García sancionado

Alain García tendrá que cumplir un partido de sanción ante el Coruxo al ver el pasado domingo la quinta amarilla. Así, el lateral derecho será para Marcos Sánchez, que regresará a la titularidad después de varias semanas de ausencia.

Tres apercibidos

Juancho, Jannick Buyla y Cristian Delgado son los tres jugadores del Numancia que están apercibidos con cuatro cartulinas amarillas. Si vieran una más este domingo en el feudo del Coruxo se perderían el choque de la siguiente jornada ante la SD Sarriana.

Árbitro

El asturiano Ramón Collado Fernández, debutante en la categoría, dirigirá su primer partido al Numancia. 51 amarillas, cinco rojas y cuatro penaltis es su balance en las 12 jornadas que ha arbitrado.

Remontada del Coruxo en la primera vuelta

Derrota del Numancia 1-2 en la primera vuelta ante el Coruxo en un encuentro en el que Juancho adelantó a los sorianos, que en el 95 hincaban la rodilla. Fue la primera derrota rojilla en Los Pajaritos.