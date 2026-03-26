Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Jony tendrá que esperar y este domingo ante la Sarriana no jugará de inicio con la camiseta del C.D. Numancia. Podría entrar en la lista de convocados, aunque en absoluto "se correrán riesgos" en su regreso a los terrenos de juego para que su dolencia en el aductor se cure totalmente. El objetivo es poder contar con el delantero para la siguiente jornada, cuando los rojillos visiten al Oviedo Vetusta.

El riojano se ha ejercitado durante esta semana casi al mismo ritmo que sus compañeros y las sensaciones son buenas. Aunque desde el club soriano, según señalaba el director deportivo Álex Huerta, "no vamos a correr riesgos". Y es que Jony es un futbolista muy importante para el Numancia y se quiere contar con él al cien por cien de sus capacidad física.

El propio jugador reconocía a la finalización del entrenamiento de este jueves que "este fin se semana es complicado que pueda jugar ya que me falta acumular trabajo con el resto del grupo". Jony tampoco quiere "correr riesgos" y su intención es "poder estar con el equipo en Oviedo".

El Numancia está echando mucho de menos a Jony en los dos últimos meses de competición en los que ha marcado únicamente ocho goles en ocho encuentros. La capacidad ofensiva de los rojillos se ha visto mermada considerablemente sin su pichichi y ello está pasando factura en la clasificación. El pasado domingo ante el Coruxo quedó claro que el Numancia necesita los goles de Jony al no tener en la plantilla un relevo de garantías para la punta del ataque.

Dani García no está teniendo suerte de cara al gol . El andaluz, además, no es un delantero centro al uso y su demarcación en el vértice del área no está dando resultados. Godson no goza de la confianza del míster Ángel Rodríguez.

Sin un delantero de garantías, la recuperación de Jony se necesita como 'agua de mayo' para estas últimas jornadas de Liga en la que el Numancia se juega meterse en la promoción de ascenso. No jugar los play off por dar el salto a Primera Federación sería un auténtico fracaso para el club.

Lesión en Segovia

Jony se lesionaba el pasado 25 de enero en el aductor izquierdo en los primeros compases de la segunda parte del encuentro ante la Gimnástica Segoviana. Este contratiempo obligaba al ariete a perderse los compromisos ante Lealtad, Salamanca, Ourense y Deportivo Fabril. Hace tres fines de semana con motivo de la visita del Burgos B a Los Pajaritos regresaba al césped para disputar el último cuarto de hora del choque ante el filial burgalés.

En los Anexos de Zorrilla jugó la última media hora ante el Valladolid Promesas y las sensaciones no fueron buenas al sentir molestias a la finalización de los 90 minutos. La consecuencia de estas molestias fue quedarse fuera de la lista ante el Atlético Astorga al recaer de la lesión y ante el Coruxo.

Sin Jony, el Numancia únicamente ha anotado ocho tantos, uno de ellos en propia puerta por parte del jugador del Salamanca Parra y otro gracias a un penalti transformado por Bonilla ante el Valladolid Promesas. Los otros seis goles del Numancia en estos dos meses sin Jony los lograban Juancho por partida triple, Pablo Álvarez, Néstor Lucas y Buyla.

Pichichi rojillo

Jony es el pichichi numantino con 12 goles y en lo que va de curso ha marcado 14 ya que anotaba contra el Arenas de Getxo y el Mallorca en la Copa del Rey. El último tanto que anotaba Jony fue el pasado 18 de enero en la victoria por 2-1 ante el Bergantiños en Los Pajaritos. Era la jornada decimonovena y a la siguiente en Segovia se lesionaba en el aductor.

Jony ha marcado 14 tantos para superar sus registros de la temporada pasada cuando se quedaba en 13. El curso pasado marcaba 11 tantos en la Liga regular, a los que hubo que sumar los otros dos logrados por Jony en las semifinales del play off de ascenso ante el Getafe B. Contra el Bergantiños hacía la docena de goles en Liga este ejercicio en 13 partidos menos que la campaña anterior. A estas doce dianas hay que añadir las otras dos en la Copa del Rey en los compromisos frente al Arenas de Getxo y Mallorca.

Jony estaba en plena racha goleadora antes de lesionarse. Después de anotar en la Copa del Rey ante el Mallorca, el ariete hacía dos goles en Ourense, uno de ellos desde el centro del campo que pasa por ser uno de los mejores del año en la categoría. Al fin de semana siguiente marcaba en la derrota contra el Deportivo Fabril, se quedaba a cero en Astorga en un partido que fue suplente jugando sólo la segunda parte, volvía a ver puerta ante el Oviedo Vetusta, sequía en el campo del Rayo Cantabria y su decimosegundo gol frente al Bergantiños. Además del doblete en Ourense, el riojano marcaba por partida doble en la jornada séptima ante el Salamanca y en la octava frente al Marino. Su peor racha fue desde la jornada nueve hasta la 13 incluida en las que se quedó a cero. Cinco jornadas sin marcar.