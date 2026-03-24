La reacción del Numancia pasa por recuperar la solidez en Los Pajaritos

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia regresa este domingo a Los Pajaritos con la obligación y la necesidad de ganar a la Sarriana para recuperar el crédito como local y así poner cerco a una promoción de ascenso que tiene a tres puntos de distancia. Los números en casa de los rojillos no son los esperados con cuatro derrotas en los últimos siete encuentros jugados en Soria. Un déficit que está pasando factura a un equipo que como visitante tampoco está dando la talla al llevar más de tres meses sin vencer en los desplazamientos.

Sarriana, Real Ávila y Marino de Luanco son los tres escollos que tiene el Numancia en Los Pajaritos en esta recta final de la fase regular del curso y el escenario ideal es hacer pleno de puntos para recuperar el terreno perdido ante sus aficionados.

Y es que este territorio cedido en Los Pajaritos es mucho desde finales del año pasado hasta la actualidad. Los datos son elocuentes y dicen que en los siete últimos compromisos disputados en Soria se han perdido más partidos de los ganados. Se han perdido cuatro encuentros y en tres de ellos se alcanzó el triunfo. Nueve puntos sumados en el municipal de los últimos 21 que se han disputado.

La pesadilla del Numancia comenzaba en su último encuentro como local de 2025 cuando era superado 1-2 por el Deportivo Fabril. Era mediados de diciembre y los sorianos no podían tener una peor despedida del año ante sus aficionados.

Cerraban el año con derrota y abrían 2026 con otro varapalo en Los Pajaritos al caer contra el Oviedo Vestusta por otro 1-2. Dos derrotas seguidas en Soria para dilapidar muchas de las opciones de pelear por la primera posición que da derecho al ascenso directo a Primera Federación.

El Numancia recuperaba el pulso en casa ganando 2-1 al Bergantiños, una victoria que no tenía continuidad ya que quince días después el Lealtad asaltaba el feudo numantino venciendo 0-1. Buenas noticias contra Ourense y Burgos B al conseguir dos triunfos seguidos como local, pero que eran cortados de raíz al caer ante el Atlético Astorga.

Un Numancia con dientes de sierra que se está mostrando incapaz de ser regular en Los Pajaritos y que el domingo no puede dejar escapar puntos ante la Sarriana si no quiere desengancharse de la lucha por el play off de ascenso.

Esta irregularidad hace que el conjunto entrenado por Ángel Rodríguez se quede en 25 puntos de los 42 que se han puesto en juego en Los Pajaritos. Unas cifras que son las peores del Numancia en casa en las cuatro temporadas en las que ha militado en Segunda Federación. Durante el curso pasado se alcanzaba los 32 puntos con nueve victorias, cinco empates y ninguna derrota en el municipal. En la campaña 2023-2024 se lograban 27 puntos y en el curso del ascenso a Primera Federación, ejercicio 2021-2022, se llegaba a la treintena de puntos.