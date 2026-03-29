El Numancia, prohibido fallar

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia esta tarde al Municipal de Los Pajaritos, a partir de las 17.00 horas, y lo hace con la necesidad de ganar a un rival que es un recién ascendido como es la S.D. Sarriana, conjunto que ya ganó a los rojillos en la ida y que lucha por la permanencia en la misma.

El equipo de Ángel Rodríguez no tiene mucho margen de error. El equipo está fuera del único objetivo que le permitiría acabar la temporada con un mínimo de dignidad y el camino para conseguirlo es cada día más estrecho ya que cada día quedan menos jornadas por delante. Los sorianos, tras sumar dos puntos en los últimos tres encuentros, están a tres puntos de esa zona de play off y de ahí la necesidad de lograr una victoria para, como mínimo y en función de lo que hagan los rivales, evitar que esa desventaja sobre los cinco primeros puestos de la tabla no sea aún mayor.

En este sentido, cabe señalar que el equipo experimentó una ligera mejoría en el encuentro ante el Coruxo, escenario en el que la falta de acierto en el remate le impidió tener un mejor resultado. El equipo aspira a confirmar ante la Sarriana ese esbozo de mejoría, ofrecer una mejor versión como medio para alcanzar los tres puntos. Para ello, Ángel Rodríguez podría hacer cambios. Uno de ellos podría estar en el lateral derecho toda vez que recupera a Alain García tras sanción. Para el centro de la zaga el técnico no puede contar con Ian Olivera por sus compromisos con Andorra. Durante la semana, Jony ha entrenado con el grupo pero la duda es si finalmente tendrá o no minutos sobre el verde o el cuerpo técnico esperará una semana más.

Enfrente del C.D. Numancia está una S.D. Sarriana que ya en la ida demostró que no baja los brazos aunque se vea por detrás en el marcador. El equipo que dirige Dani Giménez tiene como objetivo la permanencia, un hito que aún no ha cerrado. Los gallegos son uno de los peores visitantes de la competición tras sumar 11 puntos de 42 posibles a domicilio. Por este motivo tampoco debería sorprender que, aunque no sea su estilo, tuvieran un planteamiento conservador, a la espera de robo de balón y oportunidad a la contra. Un encuentro similar al planteado por el Atlético Astorga, otro reto para el ataque numantino que habrá previsto esta situación.