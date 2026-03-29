CD Numancia 2 - SD Sarriana 2: Resumen del encuentro en imágenes

El equipo sigue fuera del playoff con este resultadoMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El choque empezó bien, con un gol de Jannick de falta y posterior rebote con el portero rival; el duelo era prometedor para las aspiraciones rojillas y el equipo llevaba la iniciativa en el encuentro, todo se truncó con una expulsión muy protestada a De Frutos ya en la segunda parte, que supuso un punto de inflexión que transformaba el marcador a favor del rival, 1-2 con dos goles de Clavería y un futuro muy negro para los numantinos. Finalmente Sanvi logró el empate en la última jugada del encuentro en un remate de corner.

El equipo de Ángel Rodriguez suma cuatro partidos sin ganar, es octavo, pero sigue a tres puntos del playoff, proxima oportunidad el sábado 4 ante un rival complicado como es el Oviedo B, que es segundo en la tabla.