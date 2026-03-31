La defensa del Numancia hace aguas

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia tiene por delante cinco partidos para conseguir una plaza de promoción de ascenso y para alcanzar el objetivo tiene que mejorar en muchos apartados del juego y uno de ellos es en el rendimiento defensivo. En defensa está haciendo aguas, especialmente en lo que va de año ya que en trece partidos sólo en tres ha sido capaz de dejar su portería a cero. Como ejemplo está el hecho de que la Sarriana, un conjunto en zona de descenso, le ha hecho media docena de goles a los rojillos.

Cuatro en la primera vuelta y dos el pasado domingo fueron los tantos que ha encajado el Numancia ante la modesta Sarriana. Un equipo rojillo que una jornada tras otra está teniendo serios problemas para dejar su portería inmaculada y por ahí está dejando escapar muchos puntos que le está costando estar a tres del play off de ascenso. Goles en los últimos minutos o goles en inferioridad numérica que está siendo un peaje caro para los de Ángel Rodríguez a la hora de meterse entre los cinco primeros de la clasificación.

Defensivamente, el Numancia no está fino desde que arrancaba la temporada, aunque esta debilidad se ha acrecentado con la llegada de 2026. En lo que va de año sólo ha sido capaz de sellar su portería en tres ocasiones, concretamente ante el Rayo Cantabria (0-0), Gimnástica Segoviana (0-0) y Burgos B (2-0). El Numancia ha recibido trece goles en otros tantos partidos en 2026 y curiosamente ha anotado otros trece.

El año ya comenzaba con la derrota por 1-2 ante el Oviedo Vetusta que suponía el tercer traspié seguido después de haber caído ante el Deportivo Fabril y el Atlético Astorga en la recta final de 2025. Se ganaba al Bergantiños pero el portal soriano no se quedaba a cero con un 2-1 inquietante hasta el pitido final. Otro empate sin goles en Segovia y sorprendente derrota por 0-1 en Los Pajaritos ante un Lealtad casi descendido a Tercera Federación.

En el Helmántico de Salamanca también se encajaba un gol en un choque que acababa 1-1 y la victoria ante el Ourense también era sufrida por lo apurado del 2-1 final. Derrota clara en el campo del Deportivo Fabril por 2-1 y por fin portería sin ser batida ante el Burgos B (2-0). Desde entonces cuatro jornadas en las que el Numancia ha sido incapaz de sellar su arco y de ganar. Tres empates ante Valladolid Promesas, Coruxo y Sarriana y derrota conta el Astorga.

Tercera roja directa este curso

El Numancia ha visto tres tarjetas rojas directas esta temporada con la que fue castigado el pasado domingo De Frutos. Precisamente de las tres rojas, dos han sido para el central de Aranda de Duero y la tercer para Cristian Delgado. La mala relación de De Frutos con las expulsiones comenzaba ya en la jornada primera cuando en Villaviciosa ante el Lealtad veía la roja directa en el minuto 49 cuando el partido marchaba con empate a uno, resultado con el que finalizaban los 90 minutos. La segunda expulsión para el Numancia llegaba en la jornada 7 en Los Pajaritos ante el Salamanca y la roja directa la veía Cristian Delgado. El Numancia se quedaba con uno menos en el minuto 50 cuando ya ganaba 2-0 en un choque que finalizaba 3-1.

Tres expulsiones del Numancia por las siete que han sufrido sus rivales en lo que va de campaña. Los equipos que se midieron a los sorianos y que vieron roja directa o doble amarillas han sido Lealtad (jornada 1), Valladolid Promesas (jornada 9), Coruxo, (jornada 11), Oviedo Vetusta (jornada 17), Bergantiños (jornada 19), Salamanca (jornada 22) y Burgos B (jornada 25).